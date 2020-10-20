為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投半山夢工廠「生命樹」 飛來可愛領角鴞棲息

    1隻可愛的2級保育類動物領角鴞，飛到南投半山夢工廠「生命樹」棲息。（樹德企業提供）

    1隻可愛的2級保育類動物領角鴞，飛到南投半山夢工廠「生命樹」棲息。（樹德企業提供）

    2020/10/20 18:12

    〔記者張協昇／南投報導〕台中樹德企業在南崗工業區興建取名為「半山夢工廠」的觀光工廠，並在工廠內打造32公尺高、號稱全球最大的室內木構建物「生命樹」，最近飛來1隻2級保育類動物領角鴞棲息，因體力不支，被工作人員發現後安置紙箱內，並通知南投縣政府府農業處緊急派人後送治療。

    發現領角鴞的銓興營造公司指出，「半山夢工廠」離生態豐富的八卦山不遠，施工過程中多少會有野生小動物闖入。這隻領角鴞在「生命樹」附近拍動振翅來回穿梭，待在夢工廠至少有3天以上時間，似乎對這個環境流連忘返。

    「生命樹」高達10層樓，全由木頭與鋼材建造而成，樹身有4圈環樹體驗步道，全長380公尺，未來這座工廠內最大的木構挑高建物，將申請金氏紀錄，成為觀光亮點。

    樹德企業董事長吳宜叡說，貓頭鷹在台灣南島的布農族、賽德克族被稱為送子鳥，在邵族則象徵日月潭守護神，「半山夢工廠」設有訴說南島文化的場館，「生命樹」則有象徵大地生生不息的意涵，與其說是貓頭鷹闖入，不如說是被這裡的美好氛圍吸引而來，彷彿是進來參觀，幫工作夥伴加油打氣，也替大家添好運。

    南投縣政府農業處保育科表示，領角鴞被列為2級保育類動物，屬於珍貴稀有鳥類，這隻出現在夢工廠的領角鴞是成鳥，研判是在寬闊的場域中找不到出口而受困，在過度飛行狀態下導致體力不支而下降至地面，經縣府農業處人員到場處理後，已送至特有生物保育中心觀察治療，確認健康無虞後，將在棲地附近的八卦山野放。

    南崗工業區「半山夢工廠」30公尺高的木構「生命樹」，樹身有4圈環樹體驗步道。（資料照，記者劉濱銓攝）

    南崗工業區「半山夢工廠」30公尺高的木構「生命樹」，樹身有4圈環樹體驗步道。（資料照，記者劉濱銓攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「保育類貴客」造訪鄰居家 水汪汪大眼一臉無辜
    2020/08/24 00:05

    「保育類貴客」造訪鄰居家 水汪汪大眼一臉無辜
    搶拍領角鴞害幼雛跌出窩？ 拍鳥俱樂部澄清：幼鳥正常離巢
    2020/07/29 13:22

    搶拍領角鴞害幼雛跌出窩？ 拍鳥俱樂部澄清：幼鳥正常離巢

    疫情加持 全球智聯網AIoT前景俏
    搖頭晃腦「動滋動」 領角鴞寶寶呆萌破表
    2020/07/28 11:56

    搖頭晃腦「動滋動」 領角鴞寶寶呆萌破表
    黃嘴角鴞民宿做客 萌樣令人憐愛
    2020/07/01 14:18

    黃嘴角鴞民宿做客 萌樣令人憐愛

    陳金龍四次入選法國秋季沙龍展
    南迴公路小怪物單眼瞪警察 竟是眼傷貓頭鷹
    2020/06/29 18:06

    南迴公路小怪物單眼瞪警察 竟是眼傷貓頭鷹
    搶先看！ 10層樓高「生命樹」拚金氏世界紀錄
    2020/06/24 20:34

    搶先看！ 10層樓高「生命樹」拚金氏世界紀錄
    生活今日熱門
    時事街訪》兩岸開打會挺身而出嗎？民眾想對中共說...？
    2020/10/20 18:00

    時事街訪》兩岸開打會挺身而出嗎？民眾想對中共說...？ 影片

    51歲兒帶78歲老父 圓夢攻頂玉山
    2020/10/20 05:30

    51歲兒帶78歲老父 圓夢攻頂玉山

    武肺增5例 菲、法、俄、印尼移入／法國個案入境陰性、擴大專案採檢才確診 同機6人居隔
    2020/10/20 05:30

    武肺增5例 菲、法、俄、印尼移入／法國個案入境陰性、擴大專案採檢才確診 同機6人居隔

    確診案例時陽時陰 專家：病毒量處於臨界點
    2020/10/20 05:30

    確診案例時陽時陰 專家：病毒量處於臨界點

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播