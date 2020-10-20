南投半山夢工廠「生命樹」 飛來可愛領角鴞棲息

1隻可愛的2級保育類動物領角鴞，飛到南投半山夢工廠「生命樹」棲息。（樹德企業提供）

2020/10/20 18:12

〔記者張協昇／南投報導〕台中樹德企業在南崗工業區興建取名為「半山夢工廠」的觀光工廠，並在工廠內打造32公尺高、號稱全球最大的室內木構建物「生命樹」，最近飛來1隻2級保育類動物領角鴞棲息，因體力不支，被工作人員發現後安置紙箱內，並通知南投縣政府府農業處緊急派人後送治療。

發現領角鴞的銓興營造公司指出，「半山夢工廠」離生態豐富的八卦山不遠，施工過程中多少會有野生小動物闖入。這隻領角鴞在「生命樹」附近拍動振翅來回穿梭，待在夢工廠至少有3天以上時間，似乎對這個環境流連忘返。

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「生命樹」高達10層樓，全由木頭與鋼材建造而成，樹身有4圈環樹體驗步道，全長380公尺，未來這座工廠內最大的木構挑高建物，將申請金氏紀錄，成為觀光亮點。

樹德企業董事長吳宜叡說，貓頭鷹在台灣南島的布農族、賽德克族被稱為送子鳥，在邵族則象徵日月潭守護神，「半山夢工廠」設有訴說南島文化的場館，「生命樹」則有象徵大地生生不息的意涵，與其說是貓頭鷹闖入，不如說是被這裡的美好氛圍吸引而來，彷彿是進來參觀，幫工作夥伴加油打氣，也替大家添好運。

南投縣政府農業處保育科表示，領角鴞被列為2級保育類動物，屬於珍貴稀有鳥類，這隻出現在夢工廠的領角鴞是成鳥，研判是在寬闊的場域中找不到出口而受困，在過度飛行狀態下導致體力不支而下降至地面，經縣府農業處人員到場處理後，已送至特有生物保育中心觀察治療，確認健康無虞後，將在棲地附近的八卦山野放。

南崗工業區「半山夢工廠」30公尺高的木構「生命樹」，樹身有4圈環樹體驗步道。（資料照，記者劉濱銓攝）

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