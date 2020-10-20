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    首頁　>　生活

    西部唯一青年住宅 彰化豪砸4.6億元臨海蓋電梯華廈

    彰化縣政府規劃在伸港鄉百甲重劃區內的國宅專用區，興建總戶數600戶青年住宅，首期150戶每戶總價不超過350萬元的電梯華廈。（圖擷取自Google地圖）

    彰化縣政府規劃在伸港鄉百甲重劃區內的國宅專用區，興建總戶數600戶青年住宅，首期150戶每戶總價不超過350萬元的電梯華廈。（圖擷取自Google地圖）

    2020/10/20 17:15

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會今開定期會，主計處長蕭秀瑛進行明年度總預算報告，縣議員吳韋達質詢社會發展的總預算爆增2.58億元經費，使得整體預算大幅上揚，勞工處長吳蘭梅指出，該筆預算將用在青年住宅土地、規劃設計監造費用，第1期分在今年度和明年度預算編列，2年合計編列約4.6億元。

    吳蘭梅指出，蓋青年住宅是縣府直接興辦的計畫，共分4期預計蓋總戶數600戶，今年已編列2.58億元經費，明年度再編列1.98億元，完成第1期150戶青年住宅之興建。

    全國目前推出青年住宅只有東部的花蓮縣、台東縣，彰化縣將是全台西部第1個規劃青年住宅，縣府規劃在臨海的伸港鄉百甲重劃區內的國宅專用區，興建600戶青年住宅，分4期推動，第1期將建150戶，預計蓋7層樓高電梯華廈，每戶預計總價不超過350萬元，計畫2021年動工，最快2022年底交屋。

    伸港鄉西臨台灣海峽，北與台中市龍井區僅隔著烏溪，地理位置雖離彰化市中心遠，但是鄉公所推出福利全縣最好，人口也正成長，縣府將蓋7樓電梯華廈消息曝光引發網友熱議，多數網友直言「350萬元房價真是香啊！」但也有網友酸在鄉下只能買透天厝、房子只賣不租不就以前的搞法「青年後來變炒房中年」、去伸港養鴨子嗎？冬天風超大的。正反意見掀起筆戰。

    彰化縣伸港鄉臨海雖離彰化市區遠，但與台中市龍井區僅一溪之隔。（圖擷取自Google地圖）

    彰化縣伸港鄉臨海雖離彰化市區遠，但與台中市龍井區僅一溪之隔。（圖擷取自Google地圖）

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