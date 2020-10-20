高市高中職6000名學生實彈射擊體驗 有人興奮也有人覺得很酷

高雄市18所高中職6000多名學生，連3天在陸軍官校進行實彈射擊體驗。（圖教育局提供）

2020/10/20 16:50

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市18所高中職6000多名學生，連續3天在陸軍官校進行實彈射擊體驗，靶場槍聲此起彼落，學生都是第一次體驗，有人感覺很酷，也有人興奮到前一晚睡不著覺，還有女學生說不排除從軍，一圓保國衛民的戰士夢。

高市高中職校學生實彈射擊體驗，今在陸軍官校靶場舉行，高雄高工、中正高工、三民家商、樹德家商等校接替實施，並由各高中職教官向參加實彈射擊的學子們說明靶場須知及安全規定等，讓學子們對武器與射擊有基本認識，達成全民國防教育的目標。

請繼續往下閱讀...

樹德表演藝術科二年級邱姓女學生說，她過去從未有實彈射擊經驗，今天第一次實彈射擊感覺很酷，剛開始在等待時有點害怕，後來上去實彈射擊後，就不會覺得可怕，總計射擊5發子彈，但射擊時因為後座力很大，瞄準時不容易對準準心，她也說考慮從軍，認為是很有趣的事情，而且能夠保家衛國。

另名李姓學生表示，以前只在電視或電玩上看過槍枝射擊，今天很難得有機會親身體驗，坦言自己興奮到前一晚都睡不著覺，從瞄準到扣扳機，最後子彈擊發的剎那，都是難忘的回憶。

為深植全民國防教育及人才招募，陸官學生在現場向學子進行招募解說，讓有志青年能了解軍校生活及未來發展，高市教育局校園安全室主任韓必誠也感謝陸官協助各項整備工作，他也期盼藉由活動，讓青年學子更能瞭解國軍，進而支持國軍，吸引優質人才加入國軍行列。

高雄市18所高中職6000多名學生，連3天在陸軍官校進行實彈射擊體驗。（圖教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法