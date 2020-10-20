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    北市外牆安檢參考價價差逾20倍！ 都發局長︰我也傻眼

    台北市外牆檢查費用參考級距表。（取自都發局檢討報告）

    台北市外牆檢查費用參考級距表。（取自都發局檢討報告）

    2020/10/20 16:02

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今年首創「建築物外牆安全診斷檢查及申報」制，發函4393棟屋齡逾15年以上的11層以上大樓，年底前申報完檢查、診斷，否則吃罰單，但不少公寓大廈發現檢測費動輒1百萬元，引爆民怨和議員抨擊，政策喊卡暫緩實施後，台北市建管處今於議會工作報告公布檢討方案、價格參考表，以萬華區公所為例，日前詢價安檢簽證費40萬元，參考合理價竟只有2萬元，連都發局長黃景茂都承認他看到也傻了！

    議員陳義洲日前提出個案，指以北市一處15層樓建物為例，長48公尺、寬35公尺、縱深37公尺，單面面積約1680平方公尺，以每平方公尺200元計算，詢價發現單面檢查申報費約39萬元、3面117萬元。

    根據建管處最新參考價格級距表，業者有洗窗機、蜘蛛人、吊車等3種價格作業方式，可分別執行3種收費項目，如檢查打診、檢查打診加鬆脫敲除、檢查打診加鬆脫敲除及防水塗料，1680平方公尺單面牆價格均不超過10萬多元，若大廈購買「最便宜菜單」以洗窗機進行檢查打診收費項目，1680元平方公尺單面價格為5.88萬元。

    黃景茂承認，以萬華區公所詢價為例，原本業者外牆安檢及簽證報價4、50萬元，但以參考價格級距表，收費變成2萬元，他也傻了，「哪有這樣要價」！建管處長劉美秀說，由於過去市面費用高、申報掛零，10月底暫緩實施後，向雙北20幾家外牆修繕營造廠訪價，訂出參考價格；黃景茂說，參考價格表會上網公開，並辦地方說明會。

    黃景茂表示，其實今上午晨會也向柯市長報告此案，緊急慎重檢討，外牆安檢將延後、分階段實施，讓私有建物有時間準備，公家單位有時間編預算。

    但議員洪健益質疑，若技師簽證申報後，社區仍掉落磁磚砸傷人，技師有沒有責任？黃景茂說，責任還是社區公寓大廈；但議員王欣儀仍質疑，若簽證技師沒有責任，社區豈不成冤大頭？

    北市府也公布外牆安檢執行甘特圖，北市75棟潛在危險建物，2021年下半年執行安檢，510棟公有建物2022年上半年執行，3808棟私有建物2022年中執行。11層以上滿15年建物，每6年申報；11層樓以上滿30年建物，每3年申報；評估有潛在危險疑慮建物，評定通知送達6個月內申報。未申報者罰1萬至5萬元、安檢不合限期不改者罰5萬至10萬元。

    圖左側文字為議員陳義洲之前提出案例外牆安檢收費狀況；圖右側表格則是對照。（取自都發局檢討報告）

    圖左側文字為議員陳義洲之前提出案例外牆安檢收費狀況；圖右側表格則是對照。（取自都發局檢討報告）

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