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    新竹摃丸米粉節週六週日登場 台灣豬產品大顯身手

    迎戰美豬，新竹市政府與摃丸業者在週六舉辦的摃丸節中，除推出台灣豬的摃丸和豬寶盒等產品，還有各種豬肉美食，要讓民眾開心安心吃豬肉產品。（記者洪美秀攝）

    迎戰美豬，新竹市政府與摃丸業者在週六舉辦的摃丸節中，除推出台灣豬的摃丸和豬寶盒等產品，還有各種豬肉美食，要讓民眾開心安心吃豬肉產品。（記者洪美秀攝）

    2020/10/20 14:19

    ［記者洪美秀／新竹報導］新竹市的米粉、摃丸很有名，今年新竹市米粉摃丸節本週末週日登場，適逢台灣豬從口蹄疫區除名，市長林智堅今天也宣佈週六的摃丸節和週日米粉節將擴大分別在228公園及南勢青南宮舉辦，且邀請肉乾、肉鬆等25家等豬肉美食業者到場，由於近日南部縣市爭論誰家滷肉飯最好吃，林智堅也加碼指出，吃飯要配湯，就要來碗道地的新竹摃丸湯。

    林智堅說，新竹摃丸米粉已是響亮招牌，想到新竹就會有聯想到摃丸米粉，每年米粉摃丸節藉由廠商、廚師創意，讓摃丸米粉有創新料理方式。加上今年台灣豬從全球口蹄疫區除名，台灣豬可再次外銷海外，換句話說新竹市摃丸同樣可外銷全世界，今年市府跨大舉辦米粉摃丸節，邀請全國民眾來品嘗各式豬肉製品，體驗新竹摃丸Q彈口感。

    此外，為推廣台灣豬，林智堅也介紹今年新竹摃丸節限定禮盒「豬寶盒」，包括摃丸米粉、肉乾肉鬆，用行動力挺挺台灣豬農。

    市府表示，今年米粉摃丸節分兩天舉行，摃丸節有肉多多市集包括肉乾、肉鬆、香腸、滷肉飯業者擺攤，米粉節則回到米粉故鄉米粉寮，可了解米粉製作過程，現場也有超過60攤米粉、摃丸與在地好物擺攤，包括白昌魚米粉、海島城市一口灶（海鮮米粉）、黑金米粉（排骨米粉），還有摃丸做成的越南春捲等創意料理。

    新竹市摃丸業者強調，新竹在地摃丸都是用台灣國產豬製作的，品質禁得起考驗，未來為區分美豬及台灣豬，會在包裝上標示產地台灣外，也會張貼台灣豬或國產豬的標章，除提供高品質的豬肉摃丸，也相信台灣豬在國際市場絕對有競爭力，更歡迎民眾買新竹摃丸要指名台灣國產豬的摃丸。

    迎戰美豬，新竹市政府與摃丸業者在週六舉辦的摃丸節中，除推出台灣豬的摃丸和豬寶盒等產品，還有各種豬肉美食，要讓民眾開心安心吃豬肉產品。（記者洪美秀攝）

    迎戰美豬，新竹市政府與摃丸業者在週六舉辦的摃丸節中，除推出台灣豬的摃丸和豬寶盒等產品，還有各種豬肉美食，要讓民眾開心安心吃豬肉產品。（記者洪美秀攝）

    迎戰美豬，新竹市政府與摃丸業者在週六舉辦的摃丸節中，除推出台灣豬的摃丸和豬寶盒等產品，還有各種豬肉美食，要讓民眾開心安心吃豬肉產品。（記者洪美秀攝）

    迎戰美豬，新竹市政府與摃丸業者在週六舉辦的摃丸節中，除推出台灣豬的摃丸和豬寶盒等產品，還有各種豬肉美食，要讓民眾開心安心吃豬肉產品。（記者洪美秀攝）

    迎戰美豬，新竹市政府與摃丸業者在週六舉辦的摃丸節中，除推出台灣豬的摃丸和豬寶盒等產品，還有各種豬肉美食，要讓民眾開心安心吃豬肉產品。（記者洪美秀攝）

    迎戰美豬，新竹市政府與摃丸業者在週六舉辦的摃丸節中，除推出台灣豬的摃丸和豬寶盒等產品，還有各種豬肉美食，要讓民眾開心安心吃豬肉產品。（記者洪美秀攝）

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