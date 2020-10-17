斥資10多億一貫道白陽聖廟落成 蔡英文、賴清德聯袂祝賀

總統蔡英文、副總統賴清德今一同出席「一貫道祖師紀念館─白陽聖廟落成典禮」。（記者廖耀東攝）

2020/10/17 13:59

［記者陳建志／台中報導］斥資10多億，歷經20多年打造的「一貫道祖師紀念館白陽聖廟」今天舉行落成典禮，一貫道總會王寶宗理事長，出錢出力一手打造的日月行館總裁湯文萬，以及總統蔡英文、副總統賴清德，與上萬名一貫道點傳師、道親都到場觀禮，因圓頂建築樓高54公尺，且全棟外牆採用景泰藍純紅銅鑲嶔，氣勢宏偉莊嚴，除是全球一貫道道親朝聖聖地，也將成為台灣一處新景點。

位於台中霧峰金陵山宗教園區的「一貫道祖師紀念館白陽聖廟」，前後歷經25年打造，今天舉行啟用典禮，並進行祭天祈福大典，為台灣國運和所有民眾祈福，包括總統蔡英文、副總統賴清德、監察院長陳菊、立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、台中市長盧秀燕、台北市副市長蔡炳坤、立委何欣純、陳柏惟、莊競程等人，以及來自全國各地上萬名道親都出席剪綵、觀禮；蔡英文、賴清德等人並為「白陽聖廟」建廟緣起石碑揭牌。

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蔡英文表示，過去每年都會到全國台中、高雄等地不同道場和道親見面，感謝大家持續給她中肯、寶貴的建議，今天是一貫道的大日子，很高興能和大家一起見證「一貫道祖師紀念館白陽聖廟」落成典禮。

蔡英文強調，白陽聖廟歷經20多年才打造完成，尤其是創會主委湯文萬出錢出力、全心奉獻，堅持到底的精神讓人敬佩，這種堅持到底、不屈不撓的精神是一貫道道親秉持的信念，強調一貫道過去曾遭受打壓，但所有道親堅持理念，在前人、老前人等人努力下，在1988年成立一貫道總會，多年來除強化在台灣發展，並將一貫道信仰推廣到全世界81個國家，並在15個國家成立全國性的一貫道總會，非常不簡單。

蔡英文說，在國外訪問時常碰到一貫道的道親，顯示會務在全球蓬勃發展，且當台灣社會、民眾有需要時，都可看到一貫道道親義不容辭的協助，包括921大地震、88風災，都可看到發揮人飢己飢的精神，成為政府重要的救災伙伴，以及安定人心的重要力量，今天代表全國人民向一貫道道親獻上最高感謝，也預祝會務在台灣、全球都能蓬勃發展、道務昌隆。

斥資10多億，歷經25年打造的「一貫道祖師紀念館白陽聖廟」今天啟用，吸引上萬名道親到場觀禮。 （記者陳建志攝）

「一貫道祖師紀念館白陽聖廟」今天啟用，總統蔡英文、副總統賴清德、監察院長陳菊等人一起為建廟緣起石碑進行揭牌。（記者陳建志攝）

「一貫道祖師紀念館白陽聖廟」今天啟用，總統蔡英文致詞肯定道親多年來對台灣的貢獻，預祝道務、信仰在全球蓬勃發展。（記者陳建志攝）

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