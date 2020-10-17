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    二期稻作停灌補償即起受理 蔡昇甫︰10/23前公告其他作物補償辦法

    二期稻作停灌補償即起受理，農田水利署蔡昇甫（中）首日到桃園視察申請情況，聽取農民意見，右為農田水利署桃園管理處長何明光。（記者鄭淑婷攝）

    二期稻作停灌補償即起受理，農田水利署蔡昇甫（中）首日到桃園視察申請情況，聽取農民意見，右為農田水利署桃園管理處長何明光。（記者鄭淑婷攝）

    2020/10/17 12:29

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］台灣56年來汛期首度無颱風侵襲，北部水情拉緊報，行政院農業委員會宣布桃竹苗1.9萬公頃農地全面停灌，停灌稻田每公頃補助14萬元，今起（17日）至26日受理申請，其中桃園市匡列的農田約5700多公頃、農民人數約1萬7000多人，農田水利署署長蔡昇甫首日到桃園管理處大園工作站了解申請狀況、聽取農民意見，對於有農民反映只補助稻米、沒有雜糧，他表示，第一波先針對稻米，預計10月23日之前公告其他作物補償辦法。

    蔡昇甫說，面對56年來最大的乾旱，16日已公告桃竹苗灌區開始停灌，同時從今天起展開停灌補償作業，請稻農盡快到各個管理處工作站申請，並攜帶身分證或戶口名簿，以及印章或簽名、存摺影本，再填寫實際耕作證明文件即可，只要確認無誤，會用最快速度將現金撥到農民戶頭。

    有農民反映擔心補償會進到地主手中而非農民，蔡昇甫強調，此次停灌補償是給「實際耕作者」，實際耕作者的證明文件非常多，只要其中一個就可以了，例如：小地主大專業農會有契約書，或是一般國公有地契約書、民事合約、耕作協議書等都可，如果完全沒有相關證明文件，農糧署有提供口頭約切結書，由實耕者簽名具結也可以。

    蔡昇甫表示，其實今年7月開始就與經濟部水利署密切聯繫，8月起實施精確配水、9月開始分區輪灌，甚至啟用備用水井，但這樣的水量依然無法供應所有稻作使用，因此在以民生用水明年5月前供應無虞的前提下，做了1.9萬公頃稻作區域需停灌的決定。

    至於農民領取補償後的後續植株處理，蔡昇甫說，這部分採取「放寬態度」、完全尊重稻農決定，但還是鼓勵大家及早處理，避免影響地利；不過，有農民坦言，畢竟是耕種的心血，剷除也怕天譴，「還是會繼續種下去」，只是領了補償就不能要求政府給水，只能看老天爺，或是找水井、溪水等水源利用。

    另，有農民反映停灌補償希望納入雜糧等作物，蔡昇甫表示，不管是水稻或雜糧，有受到影響都會給予最大的照顧，但會依實際受損情形給予補助，像水稻抽穗期沒水幾乎就沒有收成，但雜糧屬於旱作，影響程度不同，會從損失情形、原來應有的賺款及已投入的成本來綜合精算，預計下週會公告補償辦法。

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