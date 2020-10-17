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    明亮簡潔更體貼！台鐵新購EMU900型電聯車內裝曝光

    台鐵新車將於10月24日抵花蓮港，內裝率先曝光。（圖：台鐵局提供）

    台鐵新車將於10月24日抵花蓮港，內裝率先曝光。（圖：台鐵局提供）

    2020/10/17 10:38

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵新購的EMU900型通勤電聯車，首批2組共20輛車將於10月24日抵達花蓮港，車輛內裝今日率先曝光。台鐵局表示，與設計團隊共同協力完成多項新穎的設計，包含增加無障礙服務區空間、擴增腳踏車放置空間、設置「好孕到」座位區、增設車廂錄影設備及指標系統簡潔更易識別等亮點特色。

    為提升整體運能及旅運服務，台鐵局斥資253億元採購52列車組（520輛）EMU900型通勤電聯車，除採10輛一編組，運能將可提升約40%，且列車控制監視系統（TCMS）性能提升，增加行車安全。

    台鐵局表示，通勤生力軍EMU900型電聯車不僅外型亮麗，透過優化空間及美學設計手法，更提供優質的乘車空間與舒適的環境，像是車廂內照明亮度會隨著內外環境變化，光線自動調節，太亮時會自動降低內部照明亮度，提供乘客更佳的舒適感，並達到節能的效果。

    另為提供更友善的無障礙服務，也增加輪椅位空間並集中服務，以往台鐵局通勤電聯車每節車廂設有2個輪椅區域，每列車共4個輪椅位設置，而EMU900型電聯車將輪椅區域集中設置於第6車，並於第5車設置乘務員室供列車長使用，以利列車長就近提供相關服務。另原僅4個輪椅位，集中一個車廂後再增加至8個輪椅位，以提供輪椅位朋友更優質的無障礙服務。

    配合國人自行車休閒旅遊活動成長趨勢及方便兩鐵共乘，車廂也增加自由車放置空間，採用最新歐洲型自由車放置台，將以往橫擺的停放方式，改採用直立式停放，可增加放置數量，整列車可停放12台腳踏車；自由車未放置時，車架也可提供旅客倚靠，增加旅客站立空間。

    新車更重視婦孺乘車需求，設置有「好孕到」座位區，提供孕婦專屬空間，並在座位區旁設計可停放嬰兒推車，避免推車放於中間走道，使嬰兒車更為安全，並有設置感應識別器，當孕婦乘車需要座椅時，可用感應器啟動孕婦專用座椅旁的標示燈並有音樂聲，以提醒乘客能夠讓位給孕婦。

    此外，為加強乘客安全保護，新車也增設車廂錄影設備，在車廂內安裝監視器，監控車門及車廂，保護乘客免於受到可能發生的安全事故及犯罪行為。另透過美學設計指標系統，讓乘客更易識別，車廂內外部指標系統的設計，簡潔並有效傳達重要訊息，減少重複提醒，去除不需要多餘文字，並讓民眾專注整體視覺感受，帶給旅客舒服的視覺美感及易識別性。

    台鐵局表示，EMU900型電聯車已預定於10月24日上午抵花蓮港，並在花蓮站舉辦見面會，相關訊息將於近期陸續發布。

    台鐵新車將於10月24日抵花蓮港，內裝率先曝光。（圖：台鐵局提供）

    台鐵新車將於10月24日抵花蓮港，內裝率先曝光。（圖：台鐵局提供）

    台鐵新車將於10月24日抵花蓮港，內裝率先曝光。（圖：台鐵局提供）

    台鐵新車將於10月24日抵花蓮港，內裝率先曝光。（圖：台鐵局提供）

    台鐵新車將於10月24日抵花蓮港，內裝率先曝光。（圖：台鐵局提供）

    台鐵新車將於10月24日抵花蓮港，內裝率先曝光。（圖：台鐵局提供）

    台鐵新車將於10月24日抵花蓮港，內裝率先曝光。（圖：台鐵局提供）

    台鐵新車將於10月24日抵花蓮港，內裝率先曝光。（圖：台鐵局提供）

    台鐵新車將於10月24日抵花蓮港，內裝率先曝光。（圖：台鐵局提供）

    台鐵新車將於10月24日抵花蓮港，內裝率先曝光。（圖：台鐵局提供）

    台鐵新車將於10月24日抵花蓮港，內裝率先曝光。（圖：台鐵局提供）

    台鐵新車將於10月24日抵花蓮港，內裝率先曝光。（圖：台鐵局提供）

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