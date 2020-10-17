公費流感疫苗搶手缺貨 柯文哲：應該是估算錯誤

衛福部疾管署宣布，因今年公費流感疫苗接種民眾太踴躍，今起「暫緩」無高風險慢性病的50歲到64歲成人接種作業。對此，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今被問到疫苗問題，表示「應該是估算錯誤」。（記者王藝菘攝）

2020/10/17 10:15

〔記者吳書緯／台北報導〕衛福部疾管署宣布，因今年公費流感疫苗接種民眾太踴躍，今起「暫緩」無高風險慢性病的50歲到64歲成人接種作業。對此，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今被問到疫苗問題，表示「應該是估算錯誤」。

台灣民眾黨主席柯文哲今出席民眾黨所舉辦「在地議題，民主發聲」國家治理論壇，並在論壇開場前致詞；致詞時媒體堵訪柯文哲，被問及目前所發生的疫苗問題，柯文哲僅表示「應該是估算錯誤」後，即進入場中發表致詞。

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柯文哲在致詞中，再度以曾擔任台大外科醫生的經歷，駁斥被媒體貼標籤「沒有中心思想」的說法，表示做為外科醫生的中心思想就是要讓病人手術成功、救活病人，未來有健康的生活，延長壽命。

因此，柯文哲說「政治上何嘗不是這樣？」政治要落實在人民生活的每一天，就是他的中心思想，而達到這個目標的清楚概念，就是「共榮社會、國家治理」就是民眾黨兩大主軸。

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