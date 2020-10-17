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    賴清德、盧秀燕點燃起馬炮 旱溪媽祖遶境十八庄起駕

    副總統賴清德（圖中）點燃起馬炮，宣告樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」起駕。（記者張瑞楨攝）

    副總統賴清德（圖中）點燃起馬炮，宣告樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」起駕。（記者張瑞楨攝）

    2020/10/17 10:05

    〔記者張瑞楨／台中報導〕在副總統賴清德、台中市長盧秀燕點燃起馬炮之後，全台遶境時間最久，今年邁入第199年的台中市東區樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」宣告起駕，今年因武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情而延後，且從22天縮短至5天，有別於往年的徒步遶境，媽祖鑾轎在號角隊、鑼鼓陣的護衛下，今年改搭車隊遶境，預計本月21日（農曆9月5日）回鑾。

    今年由副總統賴清德、台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌，以及立法委員黃國書、何欣純、莊競程、陳柏惟等人扶轎，賴清德、盧秀燕與蔡其昌致詞時，都強調媽祖慈悲與靈驗之下，疫情會消失，庇佑信徒平安發財，賴清德則特別提到2016年他擔任台南市長時，發生了地震，樂成宮捐輸100萬元救災款，彰顯媽祖的慈悲心，他至今仍心存感謝。

    樂成宮董事長郭松益說，基於防疫，今年遶境延後且時間與規模都縮小，從22天縮減至5天，且以車隊遶境，但遶境範圍與路線並未改變，上述十八庄區域，是現在的中市東區、西區、南區、南屯區、北區、北屯區、烏日區、大里區、霧峰區與太平區等十個行政區。

    被列為三級古蹟的台中市東區樂成宮，位於旱溪旁，祭祀的媽祖稱為「旱溪媽祖」，該宮源於清朝乾隆年間，先人林大發渡海墾荒，為了保佑平安，恭迎湄洲天后宮「老二媽」金身；乾隆18年（1753年）於現在的東區旱溪街建廟，到了清朝道光年間已是知名媽祖廟。

    文獻記載，「旱溪媽祖遶境十八庄」源於清朝道光三年（西元1823年），大台中地區農作物受蟲害，信徒倡議旱溪媽祖遶境防治蟲害，起駕之後，天降滂沱大雨，害蟲被雨水掃滅，而有「旱溪媽祖蔭外庄」之說，該遶境始於1823年，今年是2020年，以此計算，今年是邁入第198年，不過，樂成宮指出，其中有一年遶境，不知何故而計算兩次，理由已難以考證，廟方公布的遶境歷史，今年是第199年。

    樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」，今天上午起駕。（記者張瑞楨攝）

    樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」，今天上午起駕。（記者張瑞楨攝）

    陣陣號角聲中，樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」起駕。（記者張瑞楨攝）

    陣陣號角聲中，樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」起駕。（記者張瑞楨攝）

    陣陣號角聲中，樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」起駕。（記者張瑞楨攝）

    陣陣號角聲中，樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」起駕。（記者張瑞楨攝）

    今年遶境規模縮小，但絕對少不了千里眼與順風耳。（記者張瑞楨攝）

    今年遶境規模縮小，但絕對少不了千里眼與順風耳。（記者張瑞楨攝）

    陣陣號角聲中，樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」起駕。（記者張瑞楨攝）

    陣陣號角聲中，樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」起駕。（記者張瑞楨攝）

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