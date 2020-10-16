新北爆第3起本土登革熱群聚感染！累積45例 佔全國近7成
〔記者吳亮儀／台北報導〕新北市登革熱病例爆不停，疾病管制署今天再公布新增2例本土病例，是新北市板橋區港嘴里60多歲男性，及蘆洲區保和里80多歲男性。新北市已有3起群聚感染事件，且累積45例病例，約佔全國共65例的69%。
新北市政府對登革熱防治出問題，導致越來越多群聚感染事件。板橋區個案有三峽區五寮里活動史，10月5日至13日間因頭痛、發燒及腹瀉症狀多次就醫，13日就醫時因登革熱NS1快篩陽性，由醫院採檢通報，經檢驗確診。依個案活動史研判，屬於五寮里群聚的新增個案，本起群聚累計44例確診。
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蘆洲區個案為10月7日公布個案的家人，10月12日因出現頭暈及發燒症狀就醫，13日因持續發燒再次就醫，醫院進行登革熱NS1快篩陽性後通報，經檢驗確診。
由於蘆洲區2個案近期都無五寮里活動史，將進一步調查以釐清感染源；衛生單位截至目前已匡列、採檢具相關接觸史民眾共18人，其中1人陽性、16人陰性、1人待二次採檢，社區監測將持續至11月12日。
疾管署統計，國內今年截至目前累計65例登革熱本土病例，45例居住新北市（三峽區37例、蘆洲區3例、土城區2例、板橋區、中和區及樹林區各1例），20例居住桃園市（桃園區15例、龜山區3例、八德區及中壢區各1例）；另累計60例境外移入病例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。