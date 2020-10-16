新北爆第3起本土登革熱群聚感染！累積45例 佔全國近7成

疾管署防疫人員在新北市板橋區港嘴里本土登革熱個案住家周邊進行孳生源查核。（疾病管制署提供）

2020/10/16 18:26

〔記者吳亮儀／台北報導〕新北市登革熱病例爆不停，疾病管制署今天再公布新增2例本土病例，是新北市板橋區港嘴里60多歲男性，及蘆洲區保和里80多歲男性。新北市已有3起群聚感染事件，且累積45例病例，約佔全國共65例的69%。

新北市政府對登革熱防治出問題，導致越來越多群聚感染事件。板橋區個案有三峽區五寮里活動史，10月5日至13日間因頭痛、發燒及腹瀉症狀多次就醫，13日就醫時因登革熱NS1快篩陽性，由醫院採檢通報，經檢驗確診。依個案活動史研判，屬於五寮里群聚的新增個案，本起群聚累計44例確診。

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蘆洲區個案為10月7日公布個案的家人，10月12日因出現頭暈及發燒症狀就醫，13日因持續發燒再次就醫，醫院進行登革熱NS1快篩陽性後通報，經檢驗確診。

由於蘆洲區2個案近期都無五寮里活動史，將進一步調查以釐清感染源；衛生單位截至目前已匡列、採檢具相關接觸史民眾共18人，其中1人陽性、16人陰性、1人待二次採檢，社區監測將持續至11月12日。

疾管署統計，國內今年截至目前累計65例登革熱本土病例，45例居住新北市（三峽區37例、蘆洲區3例、土城區2例、板橋區、中和區及樹林區各1例），20例居住桃園市（桃園區15例、龜山區3例、八德區及中壢區各1例）；另累計60例境外移入病例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。

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