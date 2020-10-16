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    睽違96年！台南五帝廟年底建醮 藝師潘岳雄獻水墨創作

    薪傳藝師潘岳雄繪製台南八吉境五帝廟水墨創作，做為明年編撰五帝廟誌的書籍封面。（記者王姝琇翻攝）

    薪傳藝師潘岳雄繪製台南八吉境五帝廟水墨創作，做為明年編撰五帝廟誌的書籍封面。（記者王姝琇翻攝）

    2020/10/16 19:17

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南「七寺八廟」之一的八吉境五帝廟，年底將迎來睽違96年的建醮大典。寺廟彩繪傳統藝師潘岳雄特地繪製五帝廟水墨單宣贈予廟方，並做為明年預計出版的《五帝廟誌》封面，這也是潘岳雄首幅公開創作的水墨單宣，加上潘氏家族與五帝廟淵源甚深，讓此次創作奉獻顯得更具意義！

    早年潘氏家族就住在五帝廟斜對面，潘岳雄父親潘麗水於1948年發起重修五帝廟，也曾擔任廟方管理人，至今廟裡都還留有其祖父潘春源的壁畫。此次，潘岳雄應文史工作者謝奇峰之邀，為其正在編撰的《五帝廟誌》創作封面；謝奇峰說，潘岳雄從寺廟門神彩繪首次轉而畫在「紙上」，以寫生方式進行，這幅畫作對廟方和潘氏家族來說，都深具意義。

    1924年五帝廟因市區闢路，從原址（現林百貨前路口）搬遷並改建，舊址廟宇拆下的材料堪用部分經修正尺寸後重新於新廟組裝，為木造式廟宇建築，當年即邀潘春源為其遷建繪製壁畫，同年舉辦建醮；1948年後也曾多次重修過，但都未舉辦建醮，謝奇峰表示，具資料紀載，五帝廟上次建醮是1924年，今年應重建完成再度舉辦建醮，已相距96年之久。

    五帝廟過去大都是將士們在參拜香火鼎盛，戰後日軍撤出逐漸沒落，參香人潮不復以往，2012年信眾洪黃玉及管委會倡議發起重建並擴建後殿，修復期間發現牆上壁畫隱藏2幅上下重疊的畫作，以特殊工法拆解後，2幅畫作現都成列在廟裡；三川殿屋脊以八田與一、湯德章、巴克禮、王金河等塑像設計，水車堵則以象徵台灣400年的形象呈現，成為五帝廟重建後的亮點特色。

    謝奇峰說，五帝廟內有許多珍貴的歷史文物，融合傳統工藝與創新元素設計，香火雖不如周邊大廟鼎盛，但仍有多位有心人組織管委會經營，盼五帝廟風華再起。年底舉辦建醮，由於經費龐大又遇武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，經費嚴重不足，尚需熱心人士慷慨解囊。

    台南八吉境五帝廟主祀五顯大帝。（記者王姝琇攝）

    台南八吉境五帝廟主祀五顯大帝。（記者王姝琇攝）

    廟方完整修復隱藏在原壁畫下層的隱藏畫作，左上角有畫師潘春源於1924年的落款字樣。（記者王姝琇攝）

    廟方完整修復隱藏在原壁畫下層的隱藏畫作，左上角有畫師潘春源於1924年的落款字樣。（記者王姝琇攝）

    寺廟水車堵以象徵台灣400年的形象呈現，此為西拉雅族赤崁社。（記者王姝琇攝）

    寺廟水車堵以象徵台灣400年的形象呈現，此為西拉雅族赤崁社。（記者王姝琇攝）

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