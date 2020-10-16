為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    將軍區公所推動閱讀舵手募款買書 市長夫人推薦2本書

    「將軍區閱讀舵手暨K-12閱讀領航員計畫」第一階段先募得13萬元為將軍圖書館買書，南市長夫人劉育菁、南市民政局長顏振標今天出席感謝閱讀領航員。（記者楊金城攝）

    「將軍區閱讀舵手暨K-12閱讀領航員計畫」第一階段先募得13萬元為將軍圖書館買書，南市長夫人劉育菁、南市民政局長顏振標今天出席感謝閱讀領航員。（記者楊金城攝）

    2020/10/16 18:03

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市教育局為提升學生閱讀理解力，打造從幼兒到高中（K-12年級）的閱讀理解平台「布可星球」，將軍區公所推出「將軍區閱讀舵手暨K-12閱讀領航員計畫」，向地方募款買書，用實際行動支持將軍國中、小學6校及學童。

    「布可星球」採遊戲式概念設計，學童可透過閱讀平台推薦的上千本好書完成任務，將閱讀變得更好玩有趣。

    但學校推動「布可星球」閱讀計畫，最缺的是買書經費，將軍區長洪聰發第一個出來力挺學校和學童，公所推出「將軍區閱讀舵手暨K-12閱讀領航員計畫」，向地方募款買書，包括康那香董事長戴榮吉、泰禾塑膠總經理林高生等企業家、里長都熱心贈書，成為閱讀領航員。

    「將軍區閱讀舵手暨K-12閱讀領航員計畫」第一階段先募得13萬元為將軍圖書館買書，南市長夫人劉育菁、南市民政局長顏振標今天（16日）特地頒發感謝狀給贈書人，顏振標稱讚將軍公所是領頭羊，全市第1個推動K-12閱讀計畫，值得其它公所效法。

    本身就是小學老師的劉育菁說，小時候因家中經濟，父母也沒有現在閱讀觀念，不希望家中孩子看「尪仔書」，她的第一本書「白雪公主」故事書就讓她愛不釋手，讀國、高中時也愛看武俠小說，但只要是書都可以，知識就是力量，值得大家匯集眾人力量推動閱讀。

    劉育菁還推薦《山田家的氣象報告》、《超展開數學教室》給學生閱讀。

    台南市長夫人劉育菁推薦《山田家的氣象報告》、《超展開數學教室》2本書給學生閱讀。 （記者楊金城攝）

    台南市長夫人劉育菁推薦《山田家的氣象報告》、《超展開數學教室》2本書給學生閱讀。 （記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    「聽不見 不代表做不到」新北聽障科員獲模範公務員
    2020/10/15 19:12

    「聽不見 不代表做不到」新北聽障科員獲模範公務員

    中市公立殯葬源不足 議員嘆山區民眾竟「死無葬身之地」
    2020/10/15 18:48

    中市公立殯葬源不足 議員嘆山區民眾竟「死無葬身之地」

    高市回收機進駐超商 400支保特瓶換2杯咖啡
    2020/10/15 19:32

    高市回收機進駐超商 400支保特瓶換2杯咖啡

    吉貝耍夜祭20日登場 金曲獎得主阿爆晚會獻唱
    2020/10/15 19:02

    吉貝耍夜祭20日登場 金曲獎得主阿爆晚會獻唱

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播