將軍區公所推動閱讀舵手募款買書 市長夫人推薦2本書

「將軍區閱讀舵手暨K-12閱讀領航員計畫」第一階段先募得13萬元為將軍圖書館買書，南市長夫人劉育菁、南市民政局長顏振標今天出席感謝閱讀領航員。（記者楊金城攝）

2020/10/16 18:03

〔記者楊金城／台南報導〕台南市教育局為提升學生閱讀理解力，打造從幼兒到高中（K-12年級）的閱讀理解平台「布可星球」，將軍區公所推出「將軍區閱讀舵手暨K-12閱讀領航員計畫」，向地方募款買書，用實際行動支持將軍國中、小學6校及學童。

「布可星球」採遊戲式概念設計，學童可透過閱讀平台推薦的上千本好書完成任務，將閱讀變得更好玩有趣。

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但學校推動「布可星球」閱讀計畫，最缺的是買書經費，將軍區長洪聰發第一個出來力挺學校和學童，公所推出「將軍區閱讀舵手暨K-12閱讀領航員計畫」，向地方募款買書，包括康那香董事長戴榮吉、泰禾塑膠總經理林高生等企業家、里長都熱心贈書，成為閱讀領航員。

「將軍區閱讀舵手暨K-12閱讀領航員計畫」第一階段先募得13萬元為將軍圖書館買書，南市長夫人劉育菁、南市民政局長顏振標今天（16日）特地頒發感謝狀給贈書人，顏振標稱讚將軍公所是領頭羊，全市第1個推動K-12閱讀計畫，值得其它公所效法。

本身就是小學老師的劉育菁說，小時候因家中經濟，父母也沒有現在閱讀觀念，不希望家中孩子看「尪仔書」，她的第一本書「白雪公主」故事書就讓她愛不釋手，讀國、高中時也愛看武俠小說，但只要是書都可以，知識就是力量，值得大家匯集眾人力量推動閱讀。

劉育菁還推薦《山田家的氣象報告》、《超展開數學教室》給學生閱讀。

台南市長夫人劉育菁推薦《山田家的氣象報告》、《超展開數學教室》2本書給學生閱讀。 （記者楊金城攝）

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