新店公崙活動中心周邊 劃定更新地區

新北市都市計畫委員會16日審議通過新店公崙活動中心周邊劃定更新地區並訂定更新計畫。（新北市政府都市更新處提供）

2020/10/16 17:10

［記者何玉華／新北報導］新北市都市計畫委員會今（16）日審議通過新店公崙活動中心周邊劃定更新地區並訂定更新計畫，接續將辦理公告實施。都市更新處總工程司李擇仁表示，劃定更新區後，居民辦理都更的同意門檻比較低，相關條件要求較簡單，時程獎勵也較好。

都更處指出，更新地區位於新店安忠路、安康路二段69巷及安康路二段85巷所圍範圍，範圍內現況是新店公崙市民活動中心及多數屋齡30年以上、2至5層樓的老舊建築物，鄰近地區則有捷運安坑輕軌正在興建中，還有安坑國小、安坑森林公園、安康公有停車場等公共設施，交通系統及生活機能佳，但因建築物老舊、巷道狹窄、消防安全疑慮等，有都市更新的必要。

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李擇仁說，劃定的更新地區為民安段1016地號等38筆土地，面積約5609.57平方公尺，搭配訂定更新計畫，可進一步引導公有土地再活化，改善周邊區域環境品質及公共服務機能。相較一般地區辦理都更需整合超過5分之4同意才能送件，劃定更新地區依適用條件可降低為4分之3或2分之1；申請案件依「新北市都市更新單元劃定基準」辦理檢討時，相關條件要求較簡單；時程獎勵部分，一般地區基準容積7%，更新地區可達基準容積10%。

新北市都市計畫委員會16日審議通過新店公崙活動中心周邊劃定更新地區並訂定更新計畫。（新北市政府都市更新處提供）

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