蘭陽媽祖文化節1000張紀念套票 開賣不到1小時售罄

縣政府發行的媽祖紀念套票，今天上午10點在蘇澳火車站開賣，有民眾前一天下午1點就到場排隊，現場大排長龍。（記者林敬倫攝）

2020/10/16 17:02

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府辦理的「蘭陽媽祖文化節」遶境活動，將於23日登場，今年採蒸汽火車遶境的模式，並推出媽祖彩繪列車；縣政府發行的媽祖紀念套票，今上午10點在蘇澳火車站開賣，有民眾前一天下午1點就到場排隊，現場大排長龍，開賣不到1小時，1000份套票就銷售一空，有在地人直呼，從沒看過蘇澳車站這麼多人！

民眾一早就到蘇澳火車站排隊，搶到套票樂開懷。（記者林敬倫攝）

宜蘭縣政府今年編列1000萬元預算，辦理為期3天的蘭陽媽祖文化節，由羅東震安宮擔任主祀宮廟，有別於去年的海上遶境，今年與台鐵合作，改採用蒸汽火車遶境。

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這次媽祖文化節得先鋒官陣頭，將委由「金環太子會」接下重責大任，縣政府今於中興文創園區，舉行「火神陣」暨授旗儀式。（記者林敬倫攝）

台鐵於今10點在蘇澳火車站，開賣媽祖紀念套票，總共1000份，每人限購4份，每份只要99元，車票除可從蘇澳搭火車到頭城，民眾憑火車票根，還可在媽祖文化節活動期間，到頭城慶元宮兌換福袋、媽祖紀念T恤、帽子及厚磅毛巾。

這次媽祖文化節得先鋒官陣頭，將委由「金環太子會」接下重責大任，縣政府今於中興文創園區，舉行「火神陣」暨授旗儀式。（記者林敬倫攝）

套票引發搶購潮，15日下午1點就有人到蘇澳火車站漏夜排隊，現場熱鬧景象，連在地蘇澳人都驚呼，從沒見過蘇澳火車站有這麼多人，套票開賣不到1小時，就銷售一空，還有130人排隊買不到票；台鐵指出，現場人潮確實超出預期，15號當天下午就開始維持現場排隊秩序。

縣府民政處指出，推出媽祖紀念車票，希望藉由民俗活動與鐵道文化結合，來帶動宜蘭縣地方觀光商機，並鼓勵全國的朋友搭乘火車來宜蘭進行低碳旅遊。

另外，這次媽祖文化節得先鋒官陣頭，將委由「金環太子會」接下重責大任，縣政府今於中興文創園區，舉行「火神陣」暨授旗儀式，有文化再造、文化傳承之意義。

宜蘭縣長林姿妙表示，2019北台灣媽祖文化節活動圓滿成功，迴響熱烈，要感謝去年的主祀宫廟南方澳南天宮的大力支持，今年，將延續這份感動，邀請所有信眾，再次來到宜蘭，與跟隨媽祖感動的相逢。

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