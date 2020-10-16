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    大學特殊選才報名中 台大向實驗教育學生招手

    「110學年度特殊選才招生計畫」受理報名中，部分大學系科特別向實驗教育的學生招手，例如台大（見圖）數學系、物理系、工管系科技管理組、化學系、生化科技學系等科系。（資料照）

    「110學年度特殊選才招生計畫」受理報名中，部分大學系科特別向實驗教育的學生招手，例如台大（見圖）數學系、物理系、工管系科技管理組、化學系、生化科技學系等科系。（資料照）

    2020/10/16 16:47

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學辦理「110學年度特殊選才招生計畫」，正在受理報名中，共有54校、513學系參與，提供1453個招生名額。部分大學系科特別向實驗教育的學生招手，例如台大數學系、物理系、工管系科技管理組、化學系、生化科技學系等。

    教育部說明，為讓部分具有特殊才能、經歷、成就或不同教育資歷，例如境外台生、新住民子女、弱勢族群、實驗教育學生等人可順暢升學，教育部自104學年度起推動「大學辦理特殊選才招生試辦計畫」，自107學年度起特殊選才招生已納入正式入學管道。

    教育部表示，循特殊選才入學後，學校提供並強化學生學習適應與輔導機制，以協助學生適性發展。特殊選才入學管道開辦以來，許多經歷特殊、在各領域具有潛力專長的學生透過此管道入學大學，此外，也招收到許多來自不同教育資歷的學生。

    台大數學系、物理系、工管系科技管理組、化學系、生化科技學系等以實驗教育學生為招生對象，招收個數位學生，主要是書面審查和口試。清華大學物理學系光電物理組、生命科學系、資訊工程學系等，中山大學人文暨科技跨領域學士學位學程、化學系、生物科學系、企管系等，以境外台生 、新住民及其子女、實驗教育學生、經濟弱勢學生、持境外學歷報考且同時持國外具公信力之入學用大型測驗成績者等為招生對象。

    以109學年錄取中山大學社會系的葉奕廷同學為例，他從小對民俗文化深感興趣，求學時也積極進行田野調查與民俗人文的老照片蒐集，成為他參與特殊選才管道入學大學的動力，奕廷在製作備審資料花很多心力，呈現過去參與民俗社會文化過程中獲得的經歷，順利錄取中山大學，繼續他在田野調查領域的學習。

    大學辦理「110學年度特殊選才招生計畫」，正在受理報名中，共有54校、513學系參與，提供1453個招生名額。部分大學系科特別向實驗教育的學生招手，例如台大數學系、物理系、農業經濟學系等。（擷取自特殊選才官網）

    大學辦理「110學年度特殊選才招生計畫」，正在受理報名中，共有54校、513學系參與，提供1453個招生名額。部分大學系科特別向實驗教育的學生招手，例如台大數學系、物理系、農業經濟學系等。（擷取自特殊選才官網）

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