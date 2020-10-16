北市府勞檢員自己都過勞？議員：月加班50小時領不到加班費

議員潘懷宗發現，替勞工捍衛勞動權益的勞動檢查員工時超長，甚至還有勞檢員單月加班時數超過50小時，領不到加班費也無法補休。（擷取台北市議會影片）

2020/10/16 16:44

〔記者楊心慧／台北報導〕新北市金山區公所小編因公過勞猝死事件，引起各界注視市府單位約聘僱人員的過勞問題。台北市議員潘懷宗發現，替勞工捍衛勞動權益的勞動檢查員工時超長，甚至還有勞檢員單月加班時數超過50小時，領不到加班費也無法補休，他痛批市府自己都帶頭違法，根本是笑話，要求市府增額正式人員。

對此，勞動局勞檢處長江明志表示，將檢討工作分配，平均業務，並向市府爭取增加正職人力，預計需增加20人。

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潘懷宗說明，台北市勞動局109年度勞動條件檢查目標場次為9400場， 據勞動局人事室統計，在第一線執行勞動條件的勞檢人力共計62名，其中52名為勞動部補助聘用勞檢員、10名具正式公務員資格，相當於台北市每名勞檢員今年勞檢量高達151.61場，才能符合9400場的績效。

潘懷宗指出，約聘僱勞檢員福利不如公務員，不受《勞基法》、《公務人員俸給法》、《公務人員退休資遣撫卹法》等保障，他們當中已有許多從短期人員變「長期勞工」，據台北市勞動局人事室統計，目前台北市勞動檢查員服務年資以5年以上未滿10年人數最多，共有26位，他們長期為勞工權益把關，自己的勞動權益卻無法捍衛。

潘懷宗也說，超過20小時因行政院規定無法報加班費，把時數換成補休也休不完，約聘雇人員跟正式人員做的事都差不多，卻不給人勞基法保障，讓人累得和狗一樣，甚至還有勞檢員單月加班時數超過50小時，政府帶頭違法，簡直成了笑話。

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