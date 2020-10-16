公費流感疫苗接種太踴躍 50到64歲非高風險成人明起暫緩施打

長者、幼兒被列為公費流感疫苗優先接種對象。（疾管署提供）

2020/10/16 13:55

〔記者吳亮儀／台北報導〕疾病管制署今天宣布，因為今年公費流感疫苗接種民眾太踴躍，明天（17日）起先「暫緩」無高風險慢性病的50歲至64歲成人接種作業。

自10月5日開打至10月14日止10天，流感疫苗已施打273.6萬劑，疫苗使用率45.3%，經諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家，建議依感染流感併發重症之風險，以65歲以上長者及6個月以上至國小入學前幼兒等主要流感高危險族群優先接種。

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疾管署宣布，先「暫緩」無高風險慢性病的50歲到64歲成人接種作業；另接種地點不限戶籍地，可跨縣市接種。

疾管署表示，經歷武漢肺炎疫情，民眾防疫意識普遍提升，於日常生活可落實佩戴口罩、勤洗手、維持社交距離的良好衛生習慣，預期本季流感疫情傳播有限。

衛福部長陳時中表示，暫緩施打的族群約有500多萬人，不過這部分的族群接種率一向不高，這是首次暫緩一族群的接種，不過因往年是分階段施打，基本上就已經是有控制了，今年是全部一起施打，所以一開始的接種就很踴躍。

至於何時開放重新施打？陳時中說，要看高風險族群接種的狀況有無到達一定的程度，之後就會重新開放。

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