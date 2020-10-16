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    拆違建抗議未結束 禮納里自救會今再發聲明

    禮納里好茶部落永久屋居住正義自救會，今天再發出聲明，表示將串連其他永久屋組織，追求族群正義與居住正義。（記者邱芷柔攝）

    禮納里好茶部落永久屋居住正義自救會，今天再發出聲明，表示將串連其他永久屋組織，追求族群正義與居住正義。（記者邱芷柔攝）

    2020/10/16 14:23

    〔記者邱芷柔、羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府昨（15日）依原計畫執行禮納里部落超大違建拆除作業，屋主李金龍與聲援民眾約20人激烈抗爭，經警方勸導、架離後，怪手順利進場拆屋，今天由抗議族人組成的「禮納里好茶部落永久屋居住正義自救會」再發出聲明，表示將串連其他永久屋組織，追求族群正義與居住正義。

    自救會今天發出4點聲明，強烈譴責縣府粗暴的拆除作為、反對縣府針對個案選擇性執法、要求縣府近期內制定「永久屋基地管理與發展辦法」、呼籲中央檢討當前永久屋的問題，並調整相關政策確保永久屋居民生存發展的權益。

    自救會指出，日前爭取永久屋權益，部落長老盧啟村以激烈方式表達訴求，所幸未釀成遺憾，但事發後好茶部落請願族人承受來自各方的壓力與攻擊，尤其縣府將請願行動窄化為個人違建問題，刻意忽略族人的訴求。

    自救會表示，莫拉克災後族人遠離世居的傳統領域，沒有賴以維生的耕地，也欠缺生活機能，族人生計無所依靠，族中長者也處於孤立的狀態，身體健康和生活適應面臨極大危機，這次被拆除的「違建」，實是部落青年以「脫鞋子部落」為名，組織了 40 戶的接待家庭，是部落接待遊客的窗口與平台。

    自救會也強調，將努力串連其他的永久屋組織，追求族群正義與居住正義，讓政府正視族人的聲音。

    屏東縣政府則重申，此次拆除作業是針對危害公共安全之虞的違建物，縣府也積極修訂自治條例，並向中央爭取提高建蔽率與容積率，解決永久屋空間不足的問題。

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