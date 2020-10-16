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    迎接探索夢號首航環島 台南送「哲哲X魚頭君棒棒糖」獨家禮

    台南獨家迎賓禮「哲哲X魚頭君棒棒糖」，甜甜迎接「探索夢號」環島郵輪首站停靠台南安平港。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南獨家迎賓禮「哲哲X魚頭君棒棒糖」，甜甜迎接「探索夢號」環島郵輪首站停靠台南安平港。（記者洪瑞琴翻攝）

    2020/10/16 13:23

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南就是甜！「探索夢號」環島郵輪遊程，將於10月26日首站停靠安平港，南市別出心裁將推出獨家限量迎賓小禮「哲哲X魚頭君棒棒糖」，當天並安排「超強夢幻組合」，將小吃美食與伴手禮搬到碼頭，讓遊客1次大滿足！

    遊台南嚐美食，一定少不了牛肉湯。「oh海呦探索台南！府城夢幻市集」有安排這1味。（記者洪瑞琴攝）

    遊台南嚐美食，一定少不了牛肉湯。「oh海呦探索台南！府城夢幻市集」有安排這1味。（記者洪瑞琴攝）

    南市觀光旅遊局抓緊「類出國」熱潮，從暑假開始積極與相關單位洽談大型郵輪靠安平港遊程，這次星夢郵輪探索夢號，10月25日啟航疫情後全球首度的「環島郵輪」遊程，從基隆港出發，首站即是隔天26日停靠台南安平港。

    米糕是台南經典小吃之一。（台南市府提供）

    米糕是台南經典小吃之一。（台南市府提供）

    市長黃偉哲表示，台南有很好的海洋發展條件，這次探索夢號「藍色公路」停泊安平港，為了歡迎疫情解封以來首批的郵輪旅客，當天安排新化國小樂旗隊的迎賓表演，以及首航獨家限量迎賓小禮「哲哲X魚頭君棒棒糖」，並推薦安平港周邊私房景點、交通接駁等服務，方便自由行旅客規劃台南1日遊，也期待安平港灣區發展方向｢北自貿南觀光」，未來台南海岸線發展指日可待。

    壓軸好戲是在安平港規劃「oh海呦探索台南！府城夢幻市集」共30攤，經典小吃及伴手禮搬到碼頭，包括牛肉湯、米糕、擔仔麵、碗粿、肉粽、豆花、茶葉蛋、手指泡芙、花雕雞、嫩骨飯、海產等，除了提供郵輪旅客選購外，更將開放一般民眾進入港區與探索夢號合影。

    南市觀光旅遊局長郭貞慧說，後疫情時代，搭乘郵輪或是航空專案航班微旅行是目前「類出國」新旅遊型態，台南觀光資源豐富，安平港更是可直接靠港不需要小船接駁的國際碼頭，絕對有條件發展國際郵輪旅遊產品，廣吸遊客來台南感受獨特的古都風情與魅力。

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