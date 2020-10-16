康匠德昌廠擅製醫療口罩批號公布 新北衛生局已要求下架

新北市衛生局公布康匠德昌廠擅製口罩批號，已要求下架回收。（新北市衛生局提供）

2020/10/16 11:30

〔記者何玉華／新北報導〕新北市衛生局今（16）天指出，22日查獲康匠公司德昌廠製造第1等級的醫用口罩，在尚未取得醫療器材製造業許可執照時就開始製造醫療口罩，涉違反藥事法第84條，已由新北地檢署偵辦；不過，德昌廠在9月23日已取得執照，23日以後製造的口罩就是合法口罩。

雖然查獲隔天就取得執照，但未取得執照就生產的盒裝「友你醫療口罩 （未滅菌）」（衛部醫器製壹字第008326號），批號：2020.09.07~2020.09.17的產品，衛生局仍依法要求下架。

請繼續往下閱讀...

新北市衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦說，衛生局在9月22日會同食藥署、新北市調查處到德昌廠稽查，當場查獲未取得醫療器材製造業許可執照就製造的口罩，已違反藥事法第84條，涉及刑事責任，可處3年以下有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金；由於刑事責任優於行政，將配合地檢署偵辦。

至於是否還有類似的違規情形，楊舒秦說，9月以後配合中央密集清查，發現部分不法情形都涉及刑事責任，因此都移給檢調單位調查，而查到的案件都必須跟中央再做法規的諮詢跟釐清，若有違規事項，都會移請檢調進一步偵辦。

新北市衛生局稽查康匠德昌廠，查獲擅自製造的醫療口罩批號。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦公布康匠德昌廠擅製口罩批號，已要求下架回收。（記者何玉華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法