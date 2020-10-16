霧台櫻花季估提早1個月 鄉長：預計12月登場

霧台櫻花在山林間綻放，十分美麗。圖為2019年12月櫻花。（資料照，記者羅欣貞攝）

2020/10/16 10:36

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年似乎冷得比較早，每年1月登場的屏東縣霧台櫻花季推估會提早1個月，霧台鄉長杜正吉表示，他觀察最近櫻花落葉的情形，往年12月落，今年10月中旬就出現，預測櫻花也會提早開。

霧台櫻花季是每年南台灣花季盛事，在海拔約1千公尺的山區賞櫻，格外有情調；霧台鄉長杜正吉表示，往年櫻花季都是1月至3月登場，鄉裡櫻花大致分3個階段盛開，過去大約12月開始落葉，但最近他發現，山上的櫻花樹已有落葉跡象，「實在太早了！」近來入夜氣溫約在攝氏20至15度以下，可能是冷得早，讓櫻花也感受到了。

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杜正吉表示，如果依照目前的觀察狀況，本季的櫻花季可能將與12月的霧台聖誕節燈點同步展開，目前假日霧台每日約有2000以上遊客上山，鄉公所配合觀光發展，已經培訓了約60位觀光導覽解說員。

此外，全國第一個原住民族地區自然人文生態景觀區「屏東縣霧臺鄉自然人文生態景觀區」，已於今年完成劃設公告，範圍涵蓋阿禮、神山、大武等3個部落；杜正吉也說，遊客欲造訪景觀區，應先上網預約，在神山部分，團客預約可在解說帶領下一探神山瀑布美景，約2小時等，至於有七彩岩壁的哈尤溪秘境，由於今年雨水較少，也可望比往年提前展開行程。「漫遊霧臺」網站已架設完成，預計今年11月起陸續啟動觀光報名系統。

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