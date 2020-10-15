台南古都馬18日開跑 交通管制措施今公布

台南古都國際半程馬拉松交通管制措施公布，提醒民眾及早因應。（記者劉婉君翻攝）

2020/10/15 21:14

［記者劉婉君／台南報導］台南古都國際半程馬拉松將於10月18日清晨5時45分開跑，逾1萬5000名跑者報名，交通管制措施今天公布，提醒民眾提早因應。

為了淨空起跑區域的車輛，並布置賽道，10月16日下午6時起至10月18日下午5時，將管制南島路及南榕大道，禁止路邊停車，且車輛只准出不准進。

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而10月18日上午4時至10時30分，南島路將進行全線封閉管制，禁止所有車輛進出，提醒停放在南島路外停車場的車輛，先將車輛移出。

台南古都國際半程馬拉松交通管制措施公布，提醒民眾及早因應。（記者劉婉君翻攝）

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