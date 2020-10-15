中市喊公幼倍增 議員酸：新生兒恐等到上小一都排不到

台中市議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任今天聯合質詢批評，市府公幼倍增口號喊很響，但新生兒恐等到上小一都排不到。（記者蘇孟娟攝）

2020/10/15 21:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任今天聯合質詢時，檢視台中市長盧秀燕號稱要讓公托加倍，但2年來僅增設9處公托，新北光今年就增20處，台中只會喊響亮的口號，新生兒恐到小一都還排不到公托。

張玉嬿指出，中市2歲以下幼兒現有4萬2000多人，但僅9處托嬰中心、5處托育家園，14所公托可收托380名嬰幼兒，以人口密集區豐原、太平和沙鹿托嬰中心來看，候補數是收托人數的3倍以上，新手爸媽望梅止渴，「嬰兒若真要排到公托，大概要念小一了」。

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4議員質疑，以六都比較，新北有75處公托，新北今年還要力拚增加20處公托，台北也是一年半就設置34處托育家園，但盧秀燕兩年來公托卻僅增加9處，增設績效遠不及雙北一半。

4人批評，台中市的公托數是六都倒數第二，增設依舊是進度緩慢，盧秀燕說得多、做得少，公托倍增計畫口號喊得響亮，供需杯水車薪，導致大多數嬰幼兒家長難以受惠。

王立任也質疑，社會局號稱托嬰中心抽籤率高達50％，但實際經過計算，有很多民眾是知道中籤率低直接放棄，實質抽中率非常低，社會局不應該美化數字。

他們建議，市府進一步引導校園、社區有效活化閒置空間，多多增設平價、優質兼具的公托。

社會局長彭懷真指出，台中市公托數已從市長上任前的5處增加到14處，目前已找到44處公托設置場地，明年也會增編相關預算並爭取前瞻計畫經費推動。

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