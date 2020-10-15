環保署辦溫管法公聽會 環團批：未達標也不痛不癢

114年全國溫室氣體淨排放量較基準年減10％下的部門目標。（取自環保署簡報資料）

2020/10/15 20:47

〔記者羅綺／台北報導〕第二期溫室氣體階段管制目標草案出爐，環保署今日舉辦公聽會徵詢各界意見。環保團體指出，推動溫室氣體減量最根本的問題在於缺少公民監督，6大部門僅需提檢討報告「根本不痛不癢」；對此，環保署環管處長蔡玲儀表示「已在檢討」，修改溫室氣體減量及管理法就是希望加強各部會的減碳責任。

5年為一期的溫室氣體階段管制目標，是我國推動溫室氣體減量的重要政策工具，由能源、製造、 運輸、住商、農業、環境等6大部門，各自訂定及執行溫室氣體排放管制行動方案；依據現行溫管法，若各部門未達到減量標準，需提出檢討報告。

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在第一期中，製造部門、能源部門雙雙沒有達標，綠色和平特聘專案主任蔡篤慰表示，兩者是因果關係，工業電力佔我國碳排放的33％，若製造部門不力行減碳，能源部門也難以達標。

地球公民基金會副執行長蔡中岳認為，各部門的減碳策略跟外界期待的有落差，應先檢討過去未達標的原因，並共同思考接下來的策略。世界各國陸續宣示以2050年零碳排作為目標，反觀台灣仍僅以基準年50％為目標，明顯不夠積極。

蔡玲儀表示，檢視第一期（2016至2020年）階段管制目標，2019年溫室氣體排放量約為266.6百萬噸，整體已接近基準年（台灣2005年）的水準，今年有機會達標；接下來5年的目標是減量10％，將是更嚴峻的挑戰。

媒體問及，若整體達到減碳標準，是否各部門就不用提檢討報告？蔡玲儀說，根據溫管法，各部門每年都要交成果報告，但第一期的時候沒有明確落實；因此環保署推動溫管法修法，就是希望增加各部門責任，訂定每年各部門的標準。

綠色和平特聘能源專案主任蔡篤慰指出，溫管法缺乏監督機制，應借鏡國外氣候訴訟案例，將公民訴訟條款納入溫管法，當各級政府懈怠時，人民或公益團體得依法律規定以主管機關為被告，向行政法院提起訴訟。

第二期溫室氣體階段管制目標為2025年較基準年減10％；第三期目標為2030年較基準年減20％；第四期目標為2035年較基準年減25至30％。

蔡玲儀表示，第二期溫室氣體階段管制目標推動方案預計10月底前會陳報行政院核定，各部門的減量方案則是在12月底前送行政院。

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