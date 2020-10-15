「道歉啟事」行銷踩到雷！吳慷仁粉絲氣炸 foodpanda道歉了

「foodpanda」臉書貼出的「道歉啟事」行銷文案讓吳慷仁的粉絲感到相當憤怒。（圖取自臉書專頁「foodpanda」）

2020/10/15 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕外送平台「foodpanda」昨（14）日在臉書貼出一則文章，開頭向許多明星道歉，強調因為要提供消費者優惠，無法有多餘的預算請代言人，感到相當抱歉。不料，此舉就讓曾代言過「foodpanda」的金鐘影帝吳慷仁的粉絲氣炸了，認為「難道吳慷仁不能算是大明星嗎」，而「foodpanda」也在今日提出聲明，向網友致歉。

「foodpanda」昨日在臉書PO文，表示「各位大明星好，foodpanda在這邊誠摯地向各位致歉，對不起，我們真的很想請你當我們的代言人，但我們知道，大家需要更多的優惠，所以這次我們決定把錢省下來，回饋給所有消費者」，並列出許多國外明星，強調要獻給這些「曾經想過的代言人」。

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「foodpanda」過去廣告屢屢被認為是在攻擊請了許多明星當代言人的同性質平台「Uber Eat」，而此次行銷手法更是引發相當大的爭議。也有人認為，「foodpanda」之前明明就邀請過吳慷仁作為平台代言人，難道吳慷仁不能算是大明星嗎？

而「foodpanda」今日也做出聲明回應，說道「親愛的foodpanda粉絲們您好，感謝大家關注貼文，過去一年我們與慷仁合作愉快，吳慷仁先生是位非常認真、親切的大明星。然而考量要集中行銷資源提供實質的優惠給廣大消費者，我們做出不再與代言人續約的困難決定，所以我們與慷仁的合作已於8月底正式結束了」。

「foodpanda」也強調「大家的意見foodpanda都聽到了，我們非常感謝每個人寶貴的回饋。我們在持續推出多元優惠的同時，也將以這些用戶的回饋作為持續優化系統與營運管理的方向，努力提供更好的服務給大家。」

「foodpanda」提出聲明，向網友致歉。（圖取自臉書專頁「foodpanda」）

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