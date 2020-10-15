台南下水道施工回填4小時塌陷破洞 里長批：工程品質爛
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區大忠里近來進行污水下水道開挖施工，里長許智雄指出，去年5、6月起，南區大林地區開始施做污水下水道，施工品質是爛到常讓里民抱怨開罵；14日又發生國民路238巷口工作井施工後上午10點回填、下午2點就掏空下陷成坑洞，巷口變成只能單向通車、易生交通危險，里民再次怨聲載道。
許智雄說，這處下陷的坑洞直徑約130公分、深60多公分，14日下午下陷後先用三角錐加圍，15日下午，包商到場回填修復。他詢問施工人員為何會掏空？施工人員竟回說「不知道」，因施工尚未完成，先進行回填。
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許智雄說，去年污水下水道開始在南區大林地區（大忠、大恩、大林與新生等里）開挖，多處同時施工、臨時回填路面，品質有高度落差，讓路過機車閃避行駛，曾經發生機車摔倒事件，里民常抱怨開罵施工品質真的有夠爛，沒想到14日又發生工作井回填後幾小時就下陷的差勁狀況。明年污水管線將擴大深入住家巷弄內，許多里民反映憂心日後施工品質與安全性。
市府水利局說明，下陷部分已改善完成並回填瀝青混凝土，要求施工包商針對施工地點全面巡檢，監造單位會同巡視並做紀錄留存，如發現有下陷跡象會責成施工包商立即改善，避免用路人產生安全疑慮。另外，水利局已依「台南市府水利局工程施工品質督導小組設置作業」規定，成立工程施工品質督導小組，以督導機制提升工程品質，預防工程缺失，主辦人員也每週到工地督導，且每月召集管線單位、施工廠商與監造單位召開施工品質檢討會，定期追蹤工程品質控制，倘有不符規定情形者會依契約規定開罰。