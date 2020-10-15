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    台南下水道施工回填4小時塌陷破洞 里長批：工程品質爛

    台南市南區國民路二三八巷口工作井施工後回填幾小時就淘空下陷成坑洞。（記者王俊忠翻攝）

    台南市南區國民路二三八巷口工作井施工後回填幾小時就淘空下陷成坑洞。（記者王俊忠翻攝）

    2020/10/15 18:41

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區大忠里近來進行污水下水道開挖施工，里長許智雄指出，去年5、6月起，南區大林地區開始施做污水下水道，施工品質是爛到常讓里民抱怨開罵；14日又發生國民路238巷口工作井施工後上午10點回填、下午2點就掏空下陷成坑洞，巷口變成只能單向通車、易生交通危險，里民再次怨聲載道。

    許智雄說，這處下陷的坑洞直徑約130公分、深60多公分，14日下午下陷後先用三角錐加圍，15日下午，包商到場回填修復。他詢問施工人員為何會掏空？施工人員竟回說「不知道」，因施工尚未完成，先進行回填。

    許智雄說，去年污水下水道開始在南區大林地區（大忠、大恩、大林與新生等里）開挖，多處同時施工、臨時回填路面，品質有高度落差，讓路過機車閃避行駛，曾經發生機車摔倒事件，里民常抱怨開罵施工品質真的有夠爛，沒想到14日又發生工作井回填後幾小時就下陷的差勁狀況。明年污水管線將擴大深入住家巷弄內，許多里民反映憂心日後施工品質與安全性。

    市府水利局說明，下陷部分已改善完成並回填瀝青混凝土，要求施工包商針對施工地點全面巡檢，監造單位會同巡視並做紀錄留存，如發現有下陷跡象會責成施工包商立即改善，避免用路人產生安全疑慮。另外，水利局已依「台南市府水利局工程施工品質督導小組設置作業」規定，成立工程施工品質督導小組，以督導機制提升工程品質，預防工程缺失，主辦人員也每週到工地督導，且每月召集管線單位、施工廠商與監造單位召開施工品質檢討會，定期追蹤工程品質控制，倘有不符規定情形者會依契約規定開罰。

    南市南區國民路二三八巷口工作井施工後回填幾小時就淘空下陷成坑洞。（記者王俊忠翻攝）

    南市南區國民路二三八巷口工作井施工後回填幾小時就淘空下陷成坑洞。（記者王俊忠翻攝）

    包商派人回填坑洞。（記者王俊忠翻攝）

    包商派人回填坑洞。（記者王俊忠翻攝）

    包商派人回填坑洞。（記者王俊忠翻攝）

    包商派人回填坑洞。（記者王俊忠翻攝）

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