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    10月限定美景！東螺溪台灣欒樹變色了 夢幻祕境超吸睛

    彰化東螺溪埔鹽鄉石埤段台灣欒樹進入轉色期，林道渲染為黃、綠、紅、橘等色彩競艷，引人入勝。（記者陳冠備攝）

    彰化東螺溪埔鹽鄉石埤段台灣欒樹進入轉色期，林道渲染為黃、綠、紅、橘等色彩競艷，引人入勝。（記者陳冠備攝）

    2020/10/15 18:50

    〔記者陳冠備／彰化報導〕正值秋高氣爽季節，彰化縣東螺溪沿岸台灣欒樹進入轉色期，河畔旁林蔭大道渲染為黃、綠、紅、橘等色競艷，其中，位在下游處的埔鹽鄉石埤村林道，因道路僅限機慢車通行，用路人常難以發覺，只有到10月欒樹轉色，祕境才會現蹤，迷幻景色令人目不轉睛。

    有「彰化母親之河」之稱的東螺溪，近20年來透過政府及社區大學進行種植台灣欒樹及周邊營造改善，自然生態豐富，其中，位在溪湖竹仔頭段，每年秋季黃花盛開時，成為觀光打卡景點，但位在交通要道（縣道135甲），常造成用路人駕駛危險，而下游處的埔鹽石埤段地處偏遠，只有開花期才會引人注目，卻也因此受到保護，成為得天獨厚的賞花祕境。

    邱姓攝影師說，國內有許多台灣欒樹隧道，但一般種植道路兩旁，景色雖美，但總是為了拍照要閃避車輛，擔心被撞，欒樹隧道直接種植在堤岸上，大車無法通行，就能從容賞花、拍照。

    埔鹽鄉長許文萍說，東螺溪畔沿岸修築自行車道，這段林道因道路落差，大型車輛無法通行，外來車輛也難以發現，可說是在地人才知道的祕境，也是地方鄉親乘涼的好去處。時序轉涼，金黃色花朵轉換成紅橙色氣囊狀的蒴果，把綠色隧道染成彩色隧道，因此吸引目光，祕境得以現蹤。

    湖埔社區大學執行長林淑玲說，針對東縣道135甲的台灣欒樹隧道，常有民眾為了拍照跟車輛搶道，也有駕駛抬頭看花撞到路樹，為此他們已建議道路管理單位設置跳動路面或限速，近日未免民眾發生意外，已在路口兩端設置警示牌提醒，呼籲駕駛小心慢行。

    東螺溪台灣欒樹進入轉色旗，祕境現蹤，吸引民眾賞花拍照。（記者陳冠備攝）

    東螺溪台灣欒樹進入轉色旗，祕境現蹤，吸引民眾賞花拍照。（記者陳冠備攝）

    東螺溪石埤段台灣欒樹祕境景色迷人，吸引愛好攝影人士拍照。（記者陳冠備攝）

    東螺溪石埤段台灣欒樹祕境景色迷人，吸引愛好攝影人士拍照。（記者陳冠備攝）

    東螺溪石埤段堤岸種有整排台灣欒樹，因禁止大型車輛通行，外來民眾也難以發現，可說是在地人才知道的祕境，也是地方鄉親乘涼的好去處。（記者陳冠備攝）

    東螺溪石埤段堤岸種有整排台灣欒樹，因禁止大型車輛通行，外來民眾也難以發現，可說是在地人才知道的祕境，也是地方鄉親乘涼的好去處。（記者陳冠備攝）

    因時序轉涼，金黃色花朵轉換成紅橙色氣囊狀的蒴果，把綠色隧道染成彩色隧道，東螺溪祕境得以現蹤。（記者陳冠備攝）

    因時序轉涼，金黃色花朵轉換成紅橙色氣囊狀的蒴果，把綠色隧道染成彩色隧道，東螺溪祕境得以現蹤。（記者陳冠備攝）

    該處台灣欒樹祕境直接種植在東螺溪堤岸上，大車無法通行，上民眾能從容賞花、拍照。（記者陳冠備攝）

    該處台灣欒樹祕境直接種植在東螺溪堤岸上，大車無法通行，上民眾能從容賞花、拍照。（記者陳冠備攝）

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