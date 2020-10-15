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    謠言終結站》美國加州發生仇華攻擊事件？查核中心：錯誤訊息！

    該影片稱，此起事故可能為「仇華事件」。經台灣事實查核中心查證後，確認為錯誤訊息。（圖片擷取自TFC台灣事實查核中心網頁）

    該影片稱，此起事故可能為「仇華事件」。經台灣事實查核中心查證後，確認為錯誤訊息。（圖片擷取自TFC台灣事實查核中心網頁）

    2020/10/15 19:54

    〔即時新聞／綜合報導〕近來於社交媒體上流傳一段影片，內容是一個有關車禍事故的影片，該影片簡體字幕指出，10/11突發事件，加州聖荷西華人皇朝酒店停車場，華人市民被一台貨車衝撞傷，多人重傷，目前已確定不是交通意外，疑是仇華事件。但該影片經台灣事實查核中心多方查證後，判定其為網路「錯誤」訊息，並非仇華事件。

    查核中心首先以英文關鍵字「San Jose accident」（聖荷西事故）搜尋，找到《NBC》與《ABC7》等美國媒體的報導，將報導內容與影片街景比對後，確認為同一事件。

    據美國媒體報導，這起事件發生在美國加州當地時間10月11日中午12點半，事發地點為美國加州聖荷西（San Jose）新世紀購物中心（the Grand Century Mall），一輛白色休旅車衝撞餐廳的戶外用餐區，造成八人輕重傷。

    美國聖荷西警局在新聞稿中指出，「一位69歲男性試圖要停他的2000年份的Toyota 4-Runner時，卻意外地加速往前，衝進戶外用餐區。」聖荷西警局警長卡麥利歐（Christian Camarillo）也表示，該駕駛當時似乎要嘗試停車，但卻誤踩了油門，才因此導致衝撞事件。

    根據媒體報導，可確認事發地點為新世紀購物中心，並不是影片字幕所述的「皇朝酒店」；而美國警方與美國媒體報導也均指出，此為單純的交通事故，內容也並未提到「仇華」等字眼。因此事實查核中心判定此影片為「錯誤」訊息。

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