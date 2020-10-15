中市新生兒年減千人 議員促學新北設「好孕專車」催生

台中市近5年新生兒每年約減少上千人，市議員促市府學新北市，設「好孕專車」催生。（記者蘇孟娟攝）

2020/10/15 17:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市是全國人口第二大都，市議員謝明源、邱素貞及陳淑華聯合質詢時指出，台中市近5年新生兒每年約減少上千人，市府應設法打動年輕人願意生兒育女，建議向新北市看齊，設「好孕專車」，補助孕婦乘車產檢的負擔；社會局回應，會參考研議。

謝明源指出，台中市人口數為六都第二，新北市體貼孕婦，從2012年起設置「好孕專車產檢計程車車資補貼」，凡設籍新北市孕婦每個孕期可使用20趟次、每趟次最高補貼200元，搭乘指定車隊產檢，讓孕婦在家人無法陪伴產檢時，也能自行安全、方便產檢。

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邱素貞說，現今人口出現負成長，出生率不及死亡率，市府應推出好的福利政策鼓勵生育，包括「好孕」專車提供孕婦更周到安全的交通服務。

陳淑華也說，婦女懷孕是非常辛苦的一件事，除了需要家庭支持外，也需要政策支持，尤其產檢極重要，但產檢交通、停車往往造成產婦困擾，開辦懷孕專車能減輕孕婦面臨的困境。

3名議員說，況且雙薪家庭下夫妻均要工作，丈夫未必能次次陪伴孕婦產檢，好孕專車有助讓孕婦及家人更安心，盼催生「好孕專車」接送孕婦產檢。

社會局除將持續盤點資源，增設親子專用停車格外，對於議員建議規劃「好孕專車」，將廣納各界意見，參考各縣市經驗，審視現有財源納入研議。

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