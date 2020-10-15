為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    電梯違法使用3年多 連鎖百貨佳瑪遭控罔顧顧客安全

    佳瑪進口精品生活館三重分店昇降設備無許可證，新北市工務局從2017年起連續開罰，10月13日更貼出停止使用公告。（新北市工務局提供）

    佳瑪進口精品生活館三重分店昇降設備無許可證，新北市工務局從2017年起連續開罰，10月13日更貼出停止使用公告。（新北市工務局提供）

    2020/10/15 17:35

    〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市佳瑪進口精品生活館三重分店昇降設備無許可證，讓消費者使用不合法的電梯，遭民眾檢舉，質疑罔顧消費者安全，也質疑主管機關未積極把關。新北市政府工務局表示，2017年至今已對業者開出5張罰單、累計開罰90萬元，另針對房東開出3張共36萬元罰單，並已於13日張貼停止使用公告，並限期7日內改善，否則將斷水斷電。

    佳瑪進口精品生活館客服部代表馮先生澄清，持續進行改善，無奈仍無法符合法規，強調也已繳清90萬罰單，會持續改善。

    新北市政府工務局使用管理科長陳德儒表示，業者於建物增設電梯，已構成擅自變更使用，因此2017年起按次開罰，今年10月13日再次稽查發現業者並未改善，因此停止使用，並處以最高30萬元罰鍰，業者必須在10月20日之前備齊建築師變更使用相關規劃，並做好電梯井的逃生避難封閉措施，否則斷水斷電。另外，建築法73條也規定，每部電梯都要先取得「使用許可證」，才能合法使用。

    陳德儒回應，關於三重佳瑪百貨違規設置電梯案，已經從2017年6月29日、2018年6月22日、2019年1月23日及2019年6月27日公安稽查分別處業者6萬、12萬、18萬及24萬元罰鍰，10月13日再度前往稽查，發現業者仍然違規使用，除了當場要求停止使用，並依建築法處30萬元罰鍰及限期7日改善。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    老忘記家在幾樓！他和房東暖舉助老奶奶 網友超感動
    2020/09/22 22:12

    老忘記家在幾樓！他和房東暖舉助老奶奶 網友超感動
    電梯突下降美女講師亡 目擊者尖叫鄰居嚇到不願回想
    2020/09/17 12:36

    電梯突下降美女講師亡 目擊者尖叫鄰居嚇到不願回想

    A7超稀有 鴻築捷市達出站就到家
    以父母之名回饋社會 曾家兄弟捐贈5台輪椅型履帶爬梯機
    2020/08/26 13:05

    以父母之名回饋社會 曾家兄弟捐贈5台輪椅型履帶爬梯機
    西門町獅子林大樓傳意外 維修工人困電梯井疑遭電梯壓死
    2020/08/02 19:26

    西門町獅子林大樓傳意外 維修工人困電梯井疑遭電梯壓死
    生活今日熱門
    澎湖阿嬤翻出她阿嬤的遺物！123年前歷史文件曝光
    2020/10/14 18:37

    澎湖阿嬤翻出她阿嬤的遺物！123年前歷史文件曝光

    週四早晚偏涼溫差大 大台北、沿海注意強陣風
    2020/10/14 21:29

    週四早晚偏涼溫差大 大台北、沿海注意強陣風

    太陽餅文化節「買一送一」 盧秀燕：錯過再等一年
    2020/10/14 19:15

    太陽餅文化節「買一送一」 盧秀燕：錯過再等一年

    中台灣觀光發展論壇登場 逾300產官學人士參加
    2020/10/14 19:13

    中台灣觀光發展論壇登場 逾300產官學人士參加

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播