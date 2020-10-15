電梯違法使用3年多 連鎖百貨佳瑪遭控罔顧顧客安全

佳瑪進口精品生活館三重分店昇降設備無許可證，新北市工務局從2017年起連續開罰，10月13日更貼出停止使用公告。（新北市工務局提供）

2020/10/15 17:35

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市佳瑪進口精品生活館三重分店昇降設備無許可證，讓消費者使用不合法的電梯，遭民眾檢舉，質疑罔顧消費者安全，也質疑主管機關未積極把關。新北市政府工務局表示，2017年至今已對業者開出5張罰單、累計開罰90萬元，另針對房東開出3張共36萬元罰單，並已於13日張貼停止使用公告，並限期7日內改善，否則將斷水斷電。

佳瑪進口精品生活館客服部代表馮先生澄清，持續進行改善，無奈仍無法符合法規，強調也已繳清90萬罰單，會持續改善。

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新北市政府工務局使用管理科長陳德儒表示，業者於建物增設電梯，已構成擅自變更使用，因此2017年起按次開罰，今年10月13日再次稽查發現業者並未改善，因此停止使用，並處以最高30萬元罰鍰，業者必須在10月20日之前備齊建築師變更使用相關規劃，並做好電梯井的逃生避難封閉措施，否則斷水斷電。另外，建築法73條也規定，每部電梯都要先取得「使用許可證」，才能合法使用。

陳德儒回應，關於三重佳瑪百貨違規設置電梯案，已經從2017年6月29日、2018年6月22日、2019年1月23日及2019年6月27日公安稽查分別處業者6萬、12萬、18萬及24萬元罰鍰，10月13日再度前往稽查，發現業者仍然違規使用，除了當場要求停止使用，並依建築法處30萬元罰鍰及限期7日改善。

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