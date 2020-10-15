維護海洋環境 苗縣「潛海戰將」成軍

苗栗縣政府與社團法人苗栗縣救難協會合作，邀請協會專業潛水人員，組成肩任苗栗縣清除海底垃圾的「潛海戰將」，加入海洋保育的行列，維護海洋環境，由縣長徐耀昌授旗。（記者彭健禮翻攝）

2020/10/15 16:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府與社團法人苗栗縣救難協會合作，邀請協會專業潛水人員，組成肩任苗栗縣清除海底垃圾的「潛海戰將」，一起加入海洋保育的行列，維護海洋環境，今由縣長徐耀昌授旗。

縣長徐耀昌表示，苗栗縣有長達50公里的海岸線，擁有非常豐富的海洋資源與景觀，多座漁港和海濱沙灘，也是鄉親休憩的好去處。近年縣府積極推廣慢魚海岸認證，建立與海洋共生共榮理念，期許進而帶動漁業觀光、推動海岸線旅遊，而在海洋環境維護上有賴環保單位及許多民間團體積極投入。

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環保局長陳華盛表示，藉由潛海戰將成立，除協助苗栗縣轄內海域海底垃圾清除外，後續也將結合縣內相關活動，加強宣導海洋垃圾的對生態環境所造成影響，讓大小朋友都能瞭解海洋保護的知識，並落實在日常生活當中。

環保局表示，苗栗縣救難協會於今年度已配合執行4次海底垃圾清除作業，每次清除垃圾量約在40～50公斤，垃圾種類主要為廢棄漁網、漁具、海漂垃圾等，協會平時在自行訓練時，也會協助海底垃圾之清除；環保局今年度也給予該協會8萬元獎勵金，作為人員裝備、器材、設備及耗材購置補貼。

另，環保局統計，今年度截至目前，縣內社區、社團及民間企業等相關單位已辦理47場次淨灘活動，共計清除非資源垃圾35.94公噸、資源垃圾3.76公噸。

苗栗縣政府與社團法人苗栗縣救難協會合作，邀請協會專業潛水人員，組成肩任苗栗縣清除海底垃圾的「潛海戰將」，加入海洋保育的行列。（記者彭健禮翻攝）

苗栗縣救難協會於今年度已配合執行4次海底垃圾清除作業，每次清除垃圾量約在40～50公斤，垃圾種類主要為廢棄漁網、漁具、海漂垃圾等。（記者彭健禮翻攝）

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