小章魚誤拿塑膠杯為殼 暖心潛水員幫牠找新家

冰島潛水員在印尼外海幫一隻椰子章魚換新家。（圖／取自YouTube）

2020-08-04 20:53:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕冰島潛水員最近在印尼外海發現一隻小椰子章魚（coconut octopus）用塑膠杯當殼來保護自己，但擔心塑膠杯可能對牠或其他海洋生物造成傷害，也會污染環境，於是耐心地用貝殼和小章魚交換塑膠杯，讓牠有一個安全可靠的新家。

椰子章魚又稱條紋蛸（學名Amphioctopus marginatus），是一種在印度洋、西太平洋廣泛分佈的章魚。牠具有多種逆天的行為，能夠使用椰子殼把自己偽裝成一個椰子。而且不僅如此，在沒有椰子殼的時候，牠們還能夠把腕足盤在腦袋上，直接偽裝成一個椰子模樣，並且使用兩條腿在海底奔跑。這是人類首次發現的可以使用兩條腿奔跑的軟體動物。

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據《無聊熊貓》（Bored Panda）網站報導，.冰島知名潛水員西古爾森（Pall Sigurdsson）與友人海底潛水時，在水面下20公尺的地方發現這隻小章魚。當時是他們當天第三次下水，氧氣筒裡的氧氣所剩不多，但他們仍決定要幫小章魚換殼。

西古德森表示，路過的鰻魚或比目魚可能會將這隻小章魚連塑膠杯一起吞下肚，這可能導致牠們死亡或因過於虛弱，進而又被更大的魚吞噬。

為了拯救這隻小章魚，西古德森與其他潛水員試了很久的時間，給小章魚好幾個殼，牠挑選了很久，最終才選中其中一個，並拋棄原先背著的塑膠杯。

西古德森說：「眾所周知，椰子章魚對於使用哪些殼非常挑剔，所以我們必須用很多不同的殼來嘗試，直到牠找到一個可以接受的。」

身為工程師的西古德森熱愛潛水，也喜愛在水底探險時拍攝他遇到的動物，他經常看到章魚用垃圾當房子。他指出，這些聰明的動物會利用環境來保護自己，但現在垃圾已經成為環境中的一部分。而這隻以塑膠杯當殼的小章魚，在海洋如此競爭的環境中，等於是被宣判了死刑，因此他決定伸出援手。

潛水員給小章魚好幾個殼，牠挑選了很久，最終才選中其中一個，並拋棄原先背著的塑膠杯。（圖／取自YouTube）

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