為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    小章魚誤拿塑膠杯為殼 暖心潛水員幫牠找新家

    冰島潛水員在印尼外海幫一隻椰子章魚換新家。（圖／取自YouTube）

    冰島潛水員在印尼外海幫一隻椰子章魚換新家。（圖／取自YouTube）

    2020-08-04 20:53:13

    〔編譯陳成良／綜合報導〕冰島潛水員最近在印尼外海發現一隻小椰子章魚（coconut octopus）用塑膠杯當殼來保護自己，但擔心塑膠杯可能對牠或其他海洋生物造成傷害，也會污染環境，於是耐心地用貝殼和小章魚交換塑膠杯，讓牠有一個安全可靠的新家。

    椰子章魚又稱條紋蛸（學名Amphioctopus marginatus），是一種在印度洋、西太平洋廣泛分佈的章魚。牠具有多種逆天的行為，能夠使用椰子殼把自己偽裝成一個椰子。而且不僅如此，在沒有椰子殼的時候，牠們還能夠把腕足盤在腦袋上，直接偽裝成一個椰子模樣，並且使用兩條腿在海底奔跑。這是人類首次發現的可以使用兩條腿奔跑的軟體動物。

    據《無聊熊貓》（Bored Panda）網站報導，.冰島知名潛水員西古爾森（Pall Sigurdsson）與友人海底潛水時，在水面下20公尺的地方發現這隻小章魚。當時是他們當天第三次下水，氧氣筒裡的氧氣所剩不多，但他們仍決定要幫小章魚換殼。

    西古德森表示，路過的鰻魚或比目魚可能會將這隻小章魚連塑膠杯一起吞下肚，這可能導致牠們死亡或因過於虛弱，進而又被更大的魚吞噬。

    為了拯救這隻小章魚，西古德森與其他潛水員試了很久的時間，給小章魚好幾個殼，牠挑選了很久，最終才選中其中一個，並拋棄原先背著的塑膠杯。

    西古德森說：「眾所周知，椰子章魚對於使用哪些殼非常挑剔，所以我們必須用很多不同的殼來嘗試，直到牠找到一個可以接受的。」

    身為工程師的西古德森熱愛潛水，也喜愛在水底探險時拍攝他遇到的動物，他經常看到章魚用垃圾當房子。他指出，這些聰明的動物會利用環境來保護自己，但現在垃圾已經成為環境中的一部分。而這隻以塑膠杯當殼的小章魚，在海洋如此競爭的環境中，等於是被宣判了死刑，因此他決定伸出援手。

    潛水員給小章魚好幾個殼，牠挑選了很久，最終才選中其中一個，並拋棄原先背著的塑膠杯。（圖／取自YouTube）

    潛水員給小章魚好幾個殼，牠挑選了很久，最終才選中其中一個，並拋棄原先背著的塑膠杯。（圖／取自YouTube）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    好可愛！有史以來最深海底章魚 比過去紀錄還多2公里
    2020-05-29 12:50

    好可愛！有史以來最深海底章魚 比過去紀錄還多2公里
    47米長神秘生物！ 深海「獵食」畫面曝光
    2020-04-14 22:44

    47米長神秘生物！ 深海「獵食」畫面曝光
    釣到「可愛章魚」伸手摸 他得知真相驚喊：與死神擦肩而過！
    2020-01-16 23:16

    釣到「可愛章魚」伸手摸 他得知真相驚喊：與死神擦肩而過！
    章魚睡夢中不停變色 海洋生物學家：夢到自己在嗑螃蟹
    2019-10-01 06:53

    章魚睡夢中不停變色 海洋生物學家：夢到自己在嗑螃蟹
    新種章魚 暱稱「鬼馬小精靈」
    2016-03-06 06:00

    新種章魚 暱稱「鬼馬小精靈」
    中火環保很給力！空污排放砍半

    中火環保很給力！空污排放砍半
    稀有迷你章魚！ 酷似電玩「小精靈」反派幽靈
    2015-06-17 11:28

    稀有迷你章魚！ 酷似電玩「小精靈」反派幽靈
    國際今日熱門
    2020-08-03 22:17

    柬埔寨草擬新法 男不准裸露上身 女不准穿清涼衣物

    2020-08-03 22:34

    穿越時空？遊客驚見吳哥窟仙女浮雕 神似日本動漫美少女戰士

    2020-08-04 00:04

    劉德華、容祖兒也向中共輸誠？黃之鋒點出突破中共箝制的破口

    2020-08-03 23:01

    遭丈夫拿槍轟臉幾乎毀容 美國首名換臉女術後12年去世

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播