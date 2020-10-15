民眾打公費流感疫苗太踴躍 疾管署：爭取加購中但困難度高

衛福部疾管署副署長莊人祥回應媒體問題。（圖由指揮中心提供）

2020/10/15 14:56

〔記者林惠琴／台北報導〕高雄市傳出有民眾因為打不到公費流感疫苗就砸了里長辦公室，有些縣市則限制接種對象，對此，衛福部疾管署副署長莊人祥表示，今年採購603萬劑公費流感疫苗，現已配送440萬劑，占72%，目前也在與4家疫苗業者洽談加購事宜，但坦言「困難度很高」。

對於民眾搶打公費流感疫苗，莊人祥指出，目前已配送440萬劑到各縣市衛生局，占採購量的72%，民眾接種也已超過200萬劑，以65歲以上、50至64歲族群最多，衛生局可能是要留約200萬劑提供校園接種，所以出現部分民眾打不到疫苗，但只要一有貨經食藥署完成封緘檢驗，就會再立刻配送下去。

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對於有縣市限制市民或長者先打，莊人祥指出，限制市民的情況，經了解是文字上的誤解，已經調整，沒有這樣的問題，讓長者先打則是因為公費流感疫苗接種還是希望高風險的長者與幼兒盡快施打，確實都是我們的政策。

目前國內提供流感疫苗包含公費、自費的廠商共計有4家，包含賽諾菲、國光生技、台灣東洋藥品、葛蘭素史克等業者，今年共進口約113萬劑的自費疫苗，莊人祥強調，目前確實在與4家疫苗業者洽談加購事宜，但據了解，國際上需求量大，在這個時候會盡力爭取，但困難度很高。

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