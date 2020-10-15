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    320萬元打造文青風圖書館 平和「夢想啟程館」開張了！

    小朋友開心在火車頭書區看書翻書，來到全新圖書館感覺耳目一新。（記者張聰秋攝）

    小朋友開心在火車頭書區看書翻書，來到全新圖書館感覺耳目一新。（記者張聰秋攝）

    2020/10/15 14:41

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市平和國小學童今天上學超興奮，迎接斥資320萬元、1、2樓共4間教室打造而成的全新圖書館落成，新家從地下室移到地面，擁抱陽光，裝潢更有好比韓國電視劇「來自星星的你」和誠品書店挑高書牆的文青風，以及結合108新課綱強調培養學生5大素養能力「TRAIN」（科技、閱讀、藝術、國際、在地）的火車意象的閱讀空間，佈置情境巧妙融入學童的學習之中，吸引學童呼朋引伴看書「趣」。

    「圖書館搬新家了，我愛夢想啟程館，耶！」小四學童李玥靜說，新環境有冷氣吹相當涼爽舒適，地下室往往會給人髒亂感，移到地面後煥然一新。小六生謝陽雨表示，舊的圖書館燈光昏暗，現在變得明亮舒適，保護眼睛和視力，謝謝學校給我們這麼棒的閱讀環境。

    校長張鴻章指出，圖書館新家有3大特色，除了320萬元經費結合政府民間和家長委員會的力量湊足，其次是「TRAIN」願景意象化的圖書館，結合108課綱強調培養學生5大素養能力，讓願景具象化，每個孩子都清楚來學校要學習的東西，以及與國際競爭的能力，第3特色圖書館情境佈置由老師上藝術課程帶著孩子一起完成，以孩子的視角來呈現，會讓孩子們更喜歡這裡。

    學校在台鐵火車站鐵軌旁，火車天天與校園「擦身而過」，新圖書館在中信樓1、2樓，結合課綱和發展願景設計出「TRAIN」意象，取名為平和火車站的「夢想啟程館」。

    教學組長洪瑞陽說，圖書館從代2樓代表課綱特色5力娃娃公仔出發，由2樓各班級書箱區和藏書區，樓梯往下走到1樓公共閱讀區，樓梯區整面復古書櫃的書牆氛圍，下了樓梯迎面而來的就是1樓開架式閱讀區，小朋友在此開心閱讀，陽光從窗戶灑落而下，文青風的氛圍就像逛書店會逛出心得。

    平和國小把1、2樓4間教室打造成書牆氛圍的文青風圖書館。（記者張聰秋攝）

    平和國小把1、2樓4間教室打造成書牆氛圍的文青風圖書館。（記者張聰秋攝）

    彰化市平和國小全新圖書館「夢想啟程館」結合既有樓梯建築，裝潢成書牆。（記者張聰秋攝）

    彰化市平和國小全新圖書館「夢想啟程館」結合既有樓梯建築，裝潢成書牆。（記者張聰秋攝）

    彰化市平和國小斥資320萬元、1、2樓共4間教室打造而成的全新圖書館落成，新家從地下室移到地面，擁抱陽光。（記者張聰秋攝）

    彰化市平和國小斥資320萬元、1、2樓共4間教室打造而成的全新圖書館落成，新家從地下室移到地面，擁抱陽光。（記者張聰秋攝）

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