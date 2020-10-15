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    台鐵盤點危險邊坡 17處將改善、25處裝設監控系統 111年底完成

    台鐵北迴線山側邊坡安全防護設施工程正進行施工作業。（圖：台鐵局提供）

    台鐵北迴線山側邊坡安全防護設施工程正進行施工作業。（圖：台鐵局提供）

    2020/10/15 13:01

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全球氣候變遷加劇，極端氣候所造成威脅也趨明顯，發生瞬間大雨、強降雨等現象明顯增加，每逢暴雨沖刷鐵道就可能發生邊坡落石、土石流等狀況，台鐵局為降低邊坡災害潛勢及其鄰近鐵路受災風險，維護列車與乘客安全，正辦理高風險路段改善工程及建置預警系統。台鐵局表示，全線有17處明顯或疑似不穩定的邊坡，當中10處已於今年陸續開工改善，預計明年可竣工；其他7處辦理規劃設計中，預計110年開工並於111年底前完工。

    國道3號基隆大埔段因邊坡地錨老化等因素，民國99年發生走山崩塌，土石淹沒高速公路釀4死；台鐵局環島路線中，許多路段都是穿山越嶺，103年宜蘭大里到龜山路段也發生落石掉落軌道，行駛中莒光號剎車不及撞上的意外事故，顯見維護軌道邊坡安全相當重要。台鐵局於108年完成全線邊坡檢測（長度約553公里），檢測結果有17處有明顯或疑似不穩定的邊坡需辦理改善工程，皆已著手規劃及開始施工進行改善作業。

    除了可以透過工程改善的邊坡之外，還有25處易致災或脆弱路段邊坡，但因邊坡過高無法使用工程手段改善修復，預計會投入2.75億元，建置自動化邊坡告警系統，以人工智慧影像辨識方式，監控易致災或脆弱路段邊坡狀況，讓災害來臨之前，就能先讓列車知曉及時煞車，保障人、車安全。台鐵局表示，自動化告警系統現於林口線進行人工智慧影像辨識測試作業，已於9月底完成可靠度測試並開始進行設計作業，將於110年起於全台25處進行安裝作業，111年底前完工以提昇行車安全。

    台東線瑞穗－三民間，正進行地錨邊坡改善工程。（圖：台鐵局提供）

    台東線瑞穗－三民間，正進行地錨邊坡改善工程。（圖：台鐵局提供）

    集集線坡面崩塌整治工程。（圖：台鐵局提供）

    集集線坡面崩塌整治工程。（圖：台鐵局提供）

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