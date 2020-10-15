1針難求！自費流感疫苗要等貨、公費改發號碼牌 彰縣16日起限對象

今年流感疫苗接種情況出奇踴躍，彰化縣從明天（16日）開始，限制只有3種對象可以接種公費疫苗。（記者張聰秋攝）

2020/10/15 12:03

［記者張聰秋／彰化報導］今年由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的關係，民眾接種流感疫苗出奇踴躍，公費和自費供應量都吃緊，彰化縣各基層醫療院所自費疫苗先都貨都已打完要到新到貨，公費疫苗是已啟動限量配給，各家劑量都各減6分之1，今天還是不限制對象符合公費接種民眾都能施打的最後1天，明天（16日）起，限制只讓 65歲以上長者、身心障礙人士、6歲以下幼兒接種，嚴格控管疫苗。

彰化縣醫師公會理事長連哲震表示，基層診所訂購自費疫苗，10月首批到貨德國GSK葛蘭素疫苗，很多診所早就用罄，今天起法國賽諾菲疫苗會陸續發送到貨，賽諾菲早在今年年初就已向國外訂購，疫苗遲到現在才能供貨，供貨量還只能減半，民間自費疫苗的確相當吃緊，民眾如果想打要儘快，「先打先贏」，再猶豫一下晚來了可能連有錢都打不到。

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自費搶手，公費疫苗更夯，因衛生局本週開始啟動限量配額，全縣400多處接種站，根據以往每日平均接種量只能供應6分之1，配合衛生局政策，彰化基督教醫院只開放上午8點到中午12點接種且發放號碼牌，每日號碼發完就截止服務，衛生福利部彰化醫院即日起流感疫苗每天只限量30劑，當天打完就沒有了。

衛生局長葉彥伯表示，彰化縣今年公費流感疫苗接種劑量共35萬劑，到今天上午為止，已用完17萬劑，劑量中又以50歲到64歲民眾接種量爆量，已經達到今年預估接種目標，唯65歲以上長者接種率持平，為求公平並禮讓高風險危險群族也要有疫苗可接種，明天開始，全縣接種站社區站只讓65歲以上長者和身心障礙者接種，醫療門診包括衛生所站只讓65歲以上長者、身心障礙者及6歲以下幼兒接種，全部限制接種對象。

葉彥伯指出，醫療人員和學生疫苗劑量分開計算，衛生局會儘量確保讓醫療人員與學生都能在接種期內完成接種，以往疫苗約要3、4個月才全部接種完畢，今年，每日接種量都是往年3、4倍之多，依照目前中央給予疫苗劑量，應該10月底縣內公費流感就會打完。

今年由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的關係，民眾接種流感疫苗出奇踴躍，公費和自費供應量都吃緊。（記者張聰秋攝）

彰基配合衛生局政策，流感疫苗限量配送，為避免民眾排隊等候，改以發放號碼牌，每天劑量到多少就發放相同數字的號碼牌。（記者張聰秋攝）

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