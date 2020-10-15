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    光電台幹返台確診後呈陰性搞烏龍？ 指揮中心：仍判定染疫

    中央流行疫情指揮中心前天公布1例時隔8個月從中國移入的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）個案，但傳出該名台幹後續採檢呈陰性，指揮中心發言人莊人祥強調，由於Ct值為26仍視為確診個案。（圖由指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心前天公布1例時隔8個月從中國移入的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）個案，但傳出該名台幹後續採檢呈陰性，指揮中心發言人莊人祥強調，由於Ct值為26仍視為確診個案。（圖由指揮中心提供）

    2020/10/15 11:52

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心前天公布1例時隔8個月從中國移入的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）個案，光電大廠友達也證實染疫者為昆山廠台籍幹部，但傳出該名台幹後續採檢呈陰性，指揮中心發言人莊人祥強調，由於Ct值為26仍視為確診個案，只是在入院隔離後，要確認是否呈現二次陰性出院時，發現已轉陰性，昨日再次採檢，結果最快今日出爐。

    指揮中心前天公布，國內新增1例武漢肺炎境外移入病例，為本國籍40多歲男性，今年2月至中國江蘇工作，曾於10月1日出現流鼻水及有痰等症狀，僅自行買藥服用，未在當地就醫，11日返台休假，因入境時有咳嗽、流鼻水及鼻塞等症狀，於機場進行採檢後確診。

    莊人祥︰再採最快今有結果

    指揮中心發言人莊人祥表示，該名個案10月11日於機場採檢，12日結果為陽性，入院隔離後，要採檢確認是否二次陰性可出院，當日再採檢後，14日結果卻呈陰性，因此於當日再次採檢，結果最快今日出爐。

    莊人祥說明，該名個案機場採檢是用深喉唾液方式，再次採檢則改咽喉拭子方式，但由於當時Ct值為26，我國標準是35以下認定陽性，因此仍明顯是陽性，並未因為再次採檢呈現陰性就認為難以判斷是否染疫，強調採檢本來就是這回事，陰陰陽陽，什麼狀況都可能發生。

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