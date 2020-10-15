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    憂高中職老師爆肝過勞 全中教籲降低授課時數、補足員額

    全國高級中等學校教育產業工會暨國民黨立委林奕華、萬美玲召開「拒絕教師過勞！捍衛教學品質！降低教師基本授課時數，補足高中職教師員額 」聯合記者會。（記者方賓照攝）

    全國高級中等學校教育產業工會暨國民黨立委林奕華、萬美玲召開「拒絕教師過勞！捍衛教學品質！降低教師基本授課時數，補足高中職教師員額 」聯合記者會。（記者方賓照攝）

    2020/10/15 11:26

    〔記者鍾麗華／台北報導〕108課綱實施邁入第2年，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今天在立法院召開記者會，理事長高孟琳表示，94％的高中職老師超鐘點授課，老師爆肝、過勞，呼籲教育部優先研議降低高中職老師基本授課時數及教師員額不足的問題。

    全中教從9月以google表單及紙本填答方式，針對高中職老師發出調查問卷，回收近千份。根據調查，近50％教師超鐘點時數為1到4節，而45％超鐘點授課高達5到9節，目前高中職老師每週基本授課為16節，超鐘點若達5到9節，授課時數將增加為21到25節。

    全中教秘書長許麗吉表示，這還沒加入目前無法列入授課時數計算的課後輔導或彈性學習的授課時數，高中職老師工作並非僅是在台上授課而已，還包含課前備課、作業批閱、學生的課後問題指導及生活輔導等，108課綱實施後，對重視學生學習品質的老師，形成工作壓力及負擔。

    許麗吉指出，除超鐘點授課時數外，87％的教師連授課科目也增加1至5種課程，且高達56.4％的教師增加2到5種授課科目。而這些新增加的課程，衍生出備課工作量、備課時間、教學設計研習等。若不盡快處理基本授課與補足員額的問題，108課綱精神恐難推動下去。

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