流感疫苗社區接種喊卡 民眾盼高市府恢復

民眾今到武慶里社區接種站施打流感疫苗。（記者陳文嬋翻攝）

2020/10/14 23:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市流感疫苗施打踴躍，市府預估11月上旬會用盡，原定社區接種站服務喊卡，將自19日起停止施打，地方認為不方便，盼市府想辦法，向中央爭取更多疫苗，恢復社區接種服務。

衛生局表示，國內沒有本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，感染風險很低，且施打疫苗還是有風險，民眾到醫院施打比較安全，建議民眾事先打電話預約，或是提前到醫院排隊施打，避免白跑一趟。

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市府防疫超前部署，預先規劃800多個社區接種站，但因民眾搶打流感疫苗，高市今年購買73萬劑流感疫苗，目前已施打31萬多劑，大約佔了一半，相當於1天施打5萬劑，刷新紀錄，市府預估11上旬會用盡，配合中央政策12日喊卡，自19日起停止社區接種服務，目前僅打完100多站，相當於只有八分之一。

鳳山區武慶里社區接種站今天下午2時開打，許多民眾上午11時就來排隊，現場大排長龍，里長林振隆表示，民眾到診所施打流感疫苗，要收取掛號費，在社區接種站施打，方便又不用花錢。

林振隆指出，民眾反映疫情期間不想到醫院或診所，認為人潮聚集醫院施打疫苗，擔心反而不利疫情，民眾到社區站施打疫苗，大家都在戶外等待，防疫效果更好。

忠義里長李朝清說，里內社區接種站原定23日施打流感疫苗，市府突然喊卡，里民頻向里長抱怨，希望市長陳其邁想辦法，向中央爭取更多疫苗，恢復社區接種服務，避免里民舟車勞頓。

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武慶里社區接種站今開打流感疫苗，現場民眾大排長龍。（記者陳文嬋翻攝）

民眾今到武慶里社區接種站施打流感疫苗。（記者陳文嬋翻攝）

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