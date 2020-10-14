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    「龍燦」再次合體 同心相挺桃園軌道建設

    林佳龍（左）、鄭文燦（右）同台笑瞇瞇接受媒體聯訪。（記者李容萍攝）

    林佳龍（左）、鄭文燦（右）同台笑瞇瞇接受媒體聯訪。（記者李容萍攝）

    2020/10/14 22:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕台鐵中壢臨時後站及跨站天橋歷經約2年興建，14日由交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等人剪綵啟用，由於鄭、林兩人都被視為民進黨2024接班梯隊，行政院長蘇貞昌1個半月前，由林佳龍陪同到中壢車站視察桃園鐵路地下化工程，當時蘇力讚鄭文燦施政有魄力，提到曾預言「鄭文燦會當總統」，且不避諱再說「當總統這個說法就這樣來的，佳龍聽清楚喔。」語畢全場爆出笑聲，這次少了蘇、「龍燦再次合體」，林佳龍講話特別「尊鄭」，鄭文燦頻頻謝謝林，兩人台上忙著搏感情，逗得台下鄉親猛點頭，也見證了兩人的好交情。

    林佳龍2018年底台中市長敗選，轉入蘇貞昌團隊擔任交通部長，林表示，之前在立法院備詢，很多委員都問他交通部的軌道建設預算分配，他很清楚說明：「就是支持文燦市長」，經費分攤就是比照高雄市模式，地方最多出到25％，其他蔡政府來負擔，立場很清楚，因為他當過地方首長，知道地方首長的為難。

    鄭文燦稍早致詞也謝謝林佳龍說，「有時候都覺得中央支持的力道不太夠」，推動鐵路的改造，好像也沒有得到充分的支持，可是林佳龍上任之後，充分了解地方的需要，只要中央跟地方的意見達成一致，推動的力道變得更強，更穩健規劃也更有遠見。

    鄭文燦致詞謝謝林佳龍。（記者李容萍攝）

    鄭文燦致詞謝謝林佳龍。（記者李容萍攝）

    林佳龍（前左2）、鄭文燦（前左3）等人出席台鐵中壢臨時後站及跨站天橋啟用典禮。（記者李容萍攝）

    林佳龍（前左2）、鄭文燦（前左3）等人出席台鐵中壢臨時後站及跨站天橋啟用典禮。（記者李容萍攝）

    林佳龍致詞說：「就是支持文燦市長」。（記者李容萍攝）

    林佳龍致詞說：「就是支持文燦市長」。（記者李容萍攝）

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