自由追新聞》限水惡夢要來了？ 揭台灣水資源的秘密

2020/10/15 11:00

〔記者賴鵬翔、陳韋宗／台北報導〕今年形成16個颱風都沒有登台，創下1964年以來首見紀錄，全台7座水庫蓄水量低於5成，桃園、新竹、苗栗、台中等區域水情亮黃燈，史上首次於10月豐水期實施減壓供水；面對極端氣候，台灣難道要進入「大缺水時代」了嗎？台灣作為一個海島國家，為何缺水頻率如此之高？本集《自由追新聞》將深入探究台灣的「水」之謎！

颱風為何不來？專家揭主要原因

今年缺水究竟有多嚴重？北區水資源局局長江明郎指出，上一次沒有颱風登陸的1964年，剛好是石門水庫完工那一年，當年石門水庫總累積雨量為1496毫米，而今年至10月中才1172毫米，還不到8成，但馬上就要進入枯水期，情勢嚴峻。

「太平洋高壓罩住了台灣！」天氣風險管理公司總監賈新興分析，今年太平洋高壓勢力偏強，擋住颱風，導致原本預期的颱風沒有侵襲，目前從資料預測，11月還是有颱風生成機會，但要形成秋颱共伴帶來可觀降雨的機會不大，研判11月上旬仍集中東北部降雨，之後明顯轉乾，明年北部春雨則受「反聖嬰現象」影響進入少雨期。

海島國留不住水？台灣有三問題

除了氣候因素，台灣本身的「用水體質」，也長期存在三大問題，包括水庫淤積嚴重、自來水漏水率偏高，以及水價過低造成用水浪費。以石門水庫為例，淤積率約34%，相當於三分之一（約1億噸）蓄水量；漏水率曾一度高達18%，換算約等於3座石門水庫的蓄水量白白浪費。

此外，台灣自來水價每度平均約9.2元，全球第3低，只高於伊朗及模里西斯；低水價導致用水浪費，平均每人每日用水量達284公升，台北市更高達332公升，遠高於國際標準值250公升。

【影音】大缺水時代？揭台灣「水」之謎！

水利署副署長王藝峰強調，7月已提前調度節水，省下2.2億噸水量，並利用枯水期擴大清淤，石門水庫今年清淤255萬立方公尺，是歷年平均的2倍；此外，自來水公司推動降低漏水率，編列近8百億預算，102年起將漏水率從18%降至107年約15%，王藝峰說，行政院剛要核定加速改善計畫，希望壓低漏水率到10%以下。

政府上下動起來挽救水情，而10月上旬東北季風帶來降雨，雖然讓翡翠水庫稍稍解渴，蓄水率回升至55%，但包括石門、永和山、明德、石岡壩、霧社、白河、曾文水庫等，蓄水率仍低於5成。

目前根據水利署枯旱預警資料，桃園市及新北市林口區、新竹縣市、苗栗縣、台中市及彰化縣北部地區，10月14日起水情燈號轉為黃燈「減壓供水」，時段為每日夜間23點至隔日清晨5點。但水利人員透露，水情真的無法樂觀，未來二階段限水可能性相當大。

訂閱【自由追新聞】

全新的視界！新聞話題不漏接，快訂閱YouTube 【自由追新聞】，記得開啟小鈴鐺哦！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法