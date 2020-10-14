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    往生者家屬搶納骨塔位 中市議員批市府同理心何在

    往生者家屬搶納骨塔位，市議員吳瓊華批市府同理心何在。（記者蘇金鳳攝）

    往生者家屬搶納骨塔位，市議員吳瓊華批市府同理心何在。（記者蘇金鳳攝）

    2020/10/14 20:07

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市的納骨塔數量是否足夠，市議員劉士州、吳瓊華、朱暖英、賴朝國今天提出質疑表示，納骨塔位不足，甚至還發生烏日功德堂徹夜搶陰宅排塔位的情形，市府同理心何在。

    民政局表示，市府今年度編列4150萬元，於清水、大甲、沙鹿、潭子、大雅、后里、神岡及烏日等8個行政區，總計增設1萬1551個骨灰櫃位、569個骨骸櫃位及560個神主牌位，目前已陸續啟用；明年度另編列約8055萬元經費，預計於后里、大雅、烏日、大甲、神岡、清水、潭子及南屯第一花園公墓榮美殿等處，視地方需求及使用狀況增設櫃位。

    市議員吳瓊華表示，台中市公立塔位數量總櫃位數有34萬1174位。目前已使用總數28萬8920位，未使用數是5萬2254位，但依這樣的數據來計算每年需求量約1萬1500位。

    吳瓊華表示，所以看來剩下的塔位也沒幾年就應該是會消耗完畢。先人的塔位有大量需求，以烏日功德堂為例，昨天就有排長龍搶搭位。

    劉士州、朱暖英、賴朝國、陳政顯、陳成添都表示，市府應重視納骨塔位不足的問題，還有崇德殯儀館生死不分線及設備老舊的問題，甚至改建為上面是公園下面放置放生者，並增設禮廳。

    民政局說明，為紓解目前東海殯儀館及崇德殯儀館使用率，市府已於今年3月6日新設東勢殯儀館，便利山城地區民眾治喪，並緩解過去治喪集中使用市區殯儀館的情況，將持續滾動檢討各殯儀館使用情形。

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