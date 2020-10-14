超市人蔘雞湯包下鍋驚見「整袋蟲」 老闆回應讓網友氣炸PO爆料

民眾反映某賣場人蔘雞湯之調理包內出現蟲，南市衛生局今天派員前往賣場進行稽查。 （記者王姝琇翻攝）

2020/10/14 19:32

〔記者王姝琇／台南報導〕食物調理包是許多忙碌現代人的好幫手，但近日有網友po文抱怨，在超市買人蔘中藥包回到煮，丟進鍋子才發現整包都是蟲，到超市理論，老闆的反應卻讓他氣炸。南市衛生局接獲訊息，今天（14日）也派員至現場進行稽查。

原PO在《爆料公社》表示，自己突然想煮一鍋人蔘雞湯，就去超市買雞肉，原本中藥部分打算去中藥房買，卻在超市看見了「人蔘雞湯中藥包」的現成調理包，於是就乾脆一起買了。

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原PO指出，回到家後把肉和中藥包放進鍋裡，沒想到的是鍋子裡全都是蟲，當下他立刻衝去超市理論，更誇張的是，員工打給他們老闆，老闆卻默默地說「有蟲，退錢給他就好」，這也讓原PO氣得大罵：「我真的差點氣炸，說一句抱歉很難嗎？態度真的非常不OK」。

衛生局於今天也到該賣場進行了解，並當場拆封該款商品，當下檢視該款商品內容物未發現有異物，賣場已將該款商品先行下架辦理退貨；另業者也表示，已與反映之民眾接洽，並進行後續退費事宜；衛生局現場輔導業者，於商品進貨及上架時，應加強檢視商品。

衛生局呼籲民眾，購買食品除應檢視外觀、味道及質地是否變質，亦應多加注意食品是否有異物摻入，再進行食用，以確保飲食衛生安全。民眾可依循下列方向進行檢視：1.外觀：食品外包裝是否破損及是否有異物、生鏽或變色等異狀。2.味道：若食品散發腐敗味或刺鼻味等異味，應不得再食用。3.質地：檢視食品外包裝無刮傷、突起或不正常膨脹等異狀。消費者若有任何食品衛生問題，歡迎洽詢衛生局食品藥物管理科06-2679751。

民眾反映某賣場人蔘雞湯調理包內出現蟲，南市衛生局今天派員前往賣場進行稽查。 （記者王姝琇翻攝）

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