海龍風場風機變大、間距縮小 恐釀鳥擊環差被退案

環保署環評大會今日進行海龍二號及三號離岸風力發電計畫環差審查。（記者羅綺攝）

2020/10/14 18:09

〔記者羅綺／台北報導〕海龍二號與三號離岸風力發電計畫因海上風電技術日趨成熟，變更為採用更大型的風機，今日於環保署環評大會進行環境影響差異分析報告審查。然而風機變大、間距縮減，恐導致鳥類飛行受影響，歷經2小時的爭辯後，環評委員認為需仔細再審，成為本屆環委自環評大會退案首例。

海龍二號、三號風場位於彰化外海45至50公里，屬於離岸較遠的風場，2風場均於107年2月通過環境影響評估審查。但隨著海上風電技術日趨成熟，全球風機大型化成為趨勢，開發單位決定變更為使用11百萬瓦（MW）至15百萬瓦（MW）的大型化風機，整體可減少約72部風機，減輕開發的環境影響。

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由於鳥類衝擊是本案環評關注的焦點，開發單位配合經濟部的規劃，在海龍三號風場內留設2000公尺（約9D）銜接連續的鳥類飛行廊道。但是在風機佈置規劃上則改為盛行風向間距6D（約1158公尺）、非盛行風向間距3D（約666公尺）、與相鄰風場緩衝間距6D。

彰化縣政府指出，風機葉片直徑增加，風機間距卻大幅縮減，可能會影響鳥類飛行，開發單位應提出優於原環評承諾的鳥類保護對策。環評委員朱信也指出，其它離岸風場皆採用風機間距分別大於7D及5D的規範，本案原本也是採用此等間距；但此次變更縮短為6D及3D，卻無國際合宜案例佐證，開發單位應以科學數據說明間距調整而不增加鳥類撞擊機率的依據。

鳥類專業背景的環委張學文也表示，原本鳥類在海上飛行沒有障礙物、通行無阻，但設置風機後，卻需要躲躲閃閃；再加上許多鳥類是再夜間遷徙，再沒有星光時視力不佳，可能就會撞上風機，「以演化學的觀點，笨鳥就會被淘汰，剩下的都是聰明鳥」，一年通過台灣的鳥類超過100萬隻，若鳥擊機率為1%，就相當於1萬隻鳥遭擊落。

考量到風機大型化是未來的趨勢，若海龍二、三號要變更風機間距，可能會牽動後面的案子，環評委員經閉門會議討論後決議，需再仔細審查，因而將本案退回專案小組再審；這是本屆環委上任以來，首度將案子從環評大會退回專案小組重新審查。

開發單位在海龍三號風場內留設2000公尺（約9D）銜接連續的鳥類飛行廊道。（取自環評資料）

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