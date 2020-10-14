新北宮廟逾7成無建照、使照 即起可合法申請接水電

新北市議員劉美芳（左五）爭取修正「新北市未領得使用執照建築物申請接用水電辦法」，許多小型宮廟即日起可合法申請接水電。（記者賴筱桐攝）

2020/10/14 16:22

［記者賴筱桐／新北報導］新北市約有3700餘座宮廟，7成以上沒有建照、使用執照，因此不能合法接水電。市議員劉美芳接獲陳情，發現舊有的「新北市未領得使用執照建築物申請接用水電辦法」已不符合現況，因此在議會提案修法，經過1年多努力，今年9月完成修法頒布實施，即日起符合條件的宮廟可向區公所申請核發可接水電證明。

新法規定，2009年6月24日前建築完成，經市府民政局或區公所列管在案的宗教宮廟，且使用範圍及建築物樓地板面積在50平方公尺以下者，可向區公所申請可接用水電證明，後續再向台電與自來水公司申請水電。

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劉美芳今天舉辦會勘表示，民政局雖是宮廟的主管機關，但是未領得使用執照的宮廟接用水電，涉及其他相關單位協助配合；桃園市多年前已修法，造福許多小型宮廟可合法接用水電，新北市經過努力，總算從善如流。

板橋區廣和福德宮蔡添喜表示，土地公廟長期以來無法合法接用水電，都要向鄰居借用，維持廟裡的供給，非常不便，他感謝議員爭取、市府願意傾聽民意，修訂申請接用水電辦法，從根本解決問題。

劉美芳說，目前新法已經開始實施，符合相關條件的宮廟，可向其區公所申請核發可接水接電證明，即可向事業單位申請接用水電。

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