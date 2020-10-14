為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    謠言終結站》1張海苔=1天所需B12？ 查核中心：部分錯誤

    網傳流言時常半真半假，考驗民眾的網路識讀能力。（圖擷取自查核中心網頁）

    網傳流言時常半真半假，考驗民眾的網路識讀能力。（圖擷取自查核中心網頁）

    2020/10/14 16:28

    〔即時新聞／綜合報導〕半真半假的揉合消息滿天飛，試圖麻痺大眾的警覺心，也考驗大家的網路識讀能力。近來，網傳「1張海苔壽司皮就可獲得一天所需的維生素B12，香菇的B12比肉類還高」一事，經查證為「部分錯誤」訊息。

    近來，通訊軟體、社群平台流傳一張圖片，其文字訊息宣稱，「衛生署說：約1張海苔壽司皮就可獲得一天所需的維生素B12，雖然維生素B12在絕大多數的蔬菜中幾乎找不到，但香菇等菌類的含量相當豐富，特別是香菇中維生素B12的含量比肉類還高」、「成年人每天吃25公克左右鮮香菇，攝入的維生素B12即可達標」。

    對此，「台灣事實查核中心」發布查核報告指出，儘管衛福部2018年公布的素食飲食指標手冊中，確實指出「1張海苔壽司皮就可獲得一天所需的維生素B12」，但營養師提醒，每張海苔壽司皮製造來源不均，食品加工過程可能會流失營養素。

    另外，報告補充，雖然鮮香菇確實含有維他命B12，但100公克鮮香菇僅有0.09微克的B12，而100克豬後腿肉含有0.39微克，香菇含量並沒有比肉類高，而成年人維生素B12每日攝取量為2.4微克，吃25克的鮮香菇也不能達到每日建議攝取量。總上所述，傳言為「部分錯誤」訊息。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    謠言終結站》心臟病發作趕快拍手臂？ 恐延誤治療！
    2020/10/13 16:40

    謠言終結站》心臟病發作趕快拍手臂？ 恐延誤治療！
    謠言終結站》帕華洛帝孫女驚天演唱？實為張冠李戴
    2020/10/13 13:46

    謠言終結站》帕華洛帝孫女驚天演唱？實為張冠李戴

    新莊副都心˙生態公園首排˙區內難得住宅區
    謠言終結站》台灣新聞遭全面封鎖？查核中心：錯誤
    2020/10/13 13:02

    謠言終結站》台灣新聞遭全面封鎖？查核中心：錯誤
    謠言終結站》肯德基送3千個零食桶？ 業者︰詐騙訊息別點連結
    2020/10/05 14:19

    謠言終結站》肯德基送3千個零食桶？ 業者︰詐騙訊息別點連結

    睿禾攜手金融大咖 活化綠電自由化市場
    生活今日熱門
    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚
    2020/10/13 21:42

    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚

    誰來作客》從女體繪畫到育兒繪畫 最暖單親爸插畫家BLUE
    2020/10/13 18:00

    誰來作客》從女體繪畫到育兒繪畫 最暖單親爸插畫家BLUE 影片

    遊戲世界手工立體化！簡單材料重現寶可夢遊戲經典場景
    2020/10/13 18:30

    遊戲世界手工立體化！簡單材料重現寶可夢遊戲經典場景 影片

    雜草長太快？屏東火車站門面很難看
    2020/10/13 18:55

    雜草長太快？屏東火車站門面很難看

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播