謠言終結站》1張海苔=1天所需B12？ 查核中心：部分錯誤

網傳流言時常半真半假，考驗民眾的網路識讀能力。（圖擷取自查核中心網頁）

2020/10/14 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕半真半假的揉合消息滿天飛，試圖麻痺大眾的警覺心，也考驗大家的網路識讀能力。近來，網傳「1張海苔壽司皮就可獲得一天所需的維生素B12，香菇的B12比肉類還高」一事，經查證為「部分錯誤」訊息。

近來，通訊軟體、社群平台流傳一張圖片，其文字訊息宣稱，「衛生署說：約1張海苔壽司皮就可獲得一天所需的維生素B12，雖然維生素B12在絕大多數的蔬菜中幾乎找不到，但香菇等菌類的含量相當豐富，特別是香菇中維生素B12的含量比肉類還高」、「成年人每天吃25公克左右鮮香菇，攝入的維生素B12即可達標」。

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對此，「台灣事實查核中心」發布查核報告指出，儘管衛福部2018年公布的素食飲食指標手冊中，確實指出「1張海苔壽司皮就可獲得一天所需的維生素B12」，但營養師提醒，每張海苔壽司皮製造來源不均，食品加工過程可能會流失營養素。

另外，報告補充，雖然鮮香菇確實含有維他命B12，但100公克鮮香菇僅有0.09微克的B12，而100克豬後腿肉含有0.39微克，香菇含量並沒有比肉類高，而成年人維生素B12每日攝取量為2.4微克，吃25克的鮮香菇也不能達到每日建議攝取量。總上所述，傳言為「部分錯誤」訊息。

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