涉詐健保費12萬元 名醫江守山判刑5月

名醫江守山被控偽造44名員工病歷，詐領健保費12萬餘元，士林地院今判他有期徒刑5月，每日得以3000元易科罰金，可上訴。（資料照）

2020/10/14 16:14

〔記者溫于德／台北報導〕腎臟科名醫江守山任職新光醫院期間，同時在外經營食品公司，多次利用門診機會偽造公司44名員工病歷，開出體檢醫囑，詐得12萬餘元健保費，士林地檢署依偽造文書、詐欺等罪嫌起訴。士林地院歷經3年時間審理，今判江有期徒刑5月，每日得以3000元易科罰金。可上訴。

起訴書指出，2013年8月間，江守山利用門診機會，持他經營的「國際機能食品公司」44名員工健保卡過卡，並造假44份病歷，虛構員工主訴腹部長期疼痛、水腫等症狀，並開立檢驗單。其中35名員工事後依照檢驗單時間至新光醫院體檢。

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檢察官認為，江守山行為讓員工獲取不當健保利益，假病歷影響44人後續醫療安全，新光醫院事後把詐領的健保給付歸還健保署，也因此損失12萬餘元。

但江守山辯稱，44名員工中，只有少數高階主管付給他費用，其餘都由他倒貼，全數付給新光醫院，但他從醫院獲得的給付，每位病人卻僅有160元、總計約7000元，不解為何會出現A健保費的說法？自認冤枉。

檢察官傳喚44名員工，皆證稱不知道江守山製作他們的病歷，也從未說過病歷記載的症狀，是公司人事部告知免費體檢是「員工福利」，才會把健保卡交給人事部辦理。

士院審理期間，因江守山要求傳喚44名員工到庭作證，故審理期間長達近3年；但因案發時間太久，證人大多稱不記得是否曾到新光醫院接受江守山門診，但經士院當庭提示醫院診間外畫面，再比對病例時間，證人才坦言沒去看診。

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