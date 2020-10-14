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    水情吃緊！中區水資源局長：目標明年梅雨季前民生不缺水

    中區水資源局長陳弘凷（左一）表示，要視秋冬雨水情形調配，目標是明年5月底梅雨季前，民生及工業用水不缺。（記者歐素美攝）

    中區水資源局長陳弘凷（左一）表示，要視秋冬雨水情形調配，目標是明年5月底梅雨季前，民生及工業用水不缺。（記者歐素美攝）

    2020/10/14 15:55

    〔記者歐素美／台中報導〕水情吃緊！經濟部水利署宣布今天（14日）起桃園、新竹、苗栗及台中地區轉亮水情黃燈，今晚起夜間減壓供水。台中市長盧秀燕今到石岡水壩瞭解大台中用水供應情形；中區水資源局長陳弘凷表示，要視秋冬雨水情形調配，目標是明年5月底梅雨季前，民生及工業用水不缺。

    水情吃緊，經濟部宣布今天起台中地區夜間減壓供水，盧秀燕關心民生用水是否受影響，今天到石岡水壩瞭解大台中用水供應情形。

    經濟部水利署石岡水壩管理中心主任陳贊文表示，今年中區各地降雨量僅往年6成，德基水庫及鯉魚潭水庫等蓄水情況不理想，加上921地震造成土石鬆軟，使得台中若下大雨即面臨水源混濁問題，目前正設法改善。

    中區水資源局長陳弘凷表示，依照政策目標，民生用水希望在明年5月底供應不缺；灌溉用水部分，經濟部目前在討論因應對策，務必把今年颱風沒有進來台灣，降雨又不足所造成的影響降到最低。

    媒體詢問「如果沒有下雨，依目前的水況可以撐到何時？」陳弘凷「跳針」表示，般民眾用水希望可以撐到明年5月底。

    台中市長盧秀燕上前「解圍」表示，用水分為民生、工業及農業灌溉三大塊，當然有輕重緩急，第一個要保障的是一般民眾用心，一定要撐到明年5月梅雨季來臨；第二個經濟的發展也很重要，因此，工業用水也要支撐；農民用水部分，在中央政策決定後，地方會做相關因應，協助農友共渡難關，希望透過中央、地方聯合調度及配合，確保民生、工業及農田灌溉用水都能支撐到明年5月梅雨季的到來。

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