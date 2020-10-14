ATP失效設60公里速限 普悠瑪、太魯閣號年底前裝設

台鐵今與中科院簽約，將安裝400套列車限速備援系統，普悠瑪、太魯閣年底率先完成裝設。（圖：台鐵局提供）

2020/10/14 15:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵原定去年底要完成普悠瑪號、太魯閣號列車「限速備援系統」裝設，因經費問題不斷推延，台鐵局終於在今日與國家中山科學研究院簽約，預計109年底前優先完成18列普悠瑪號、8列太魯閣號列車共52套系統安裝。

台鐵局表示，中科院將於簽約後1020日內，完成台鐵局所屬普悠瑪號等列車400套限速備援系統供應、安裝與測試驗證，並於109年底前優先完成18列普悠瑪號、8列太魯閣號列車共52套系統的安裝。

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107年普悠瑪事故，因列車上ATP遭司機員關閉，無法在超速時協助煞車，列車以時速140公里出軌翻覆，造成18人死亡、291人受傷。普悠瑪事件後，台鐵局除制度面的檢討與改善之外，也依據行政院總體檢報告「增加ATP隔離後之限速功能」建議，思考如何善用現代科技去防範列車超速，並於去年8月與中科院合作開發「限速備援系統」，主要功能是讓列車在ATP隔離後，透過「限速備援系統」將列車速度限制在60公里以下，以確保行車安全。

限速備援系統裝設時間較原預期晚，主要是因為經費問題。台鐵局指出，限速備援系統安裝涉及原ATP系統專利保護限制，技術困難度較高，且台鐵車種型式較多，所以實際研發測試後，所需經費由原概估算平均約每套30萬元增加至平均約每套70萬元，考量為能加速推動執行，經檢討評估後，以原編列預算2.45億元額度內調整安裝車輛數，由原805輛調整至現在的400輛，未納入部分則將配合預算編列情形持續擴充辦理。

台鐵局長張政源表示，在普悠瑪事故即將滿2週年的前夕，這項合約能夠簽定，格外具有意義，台鐵局於普悠瑪事故發生後已痛定思痛，依據行政院「台鐵總體檢報告」所提出的144項改善建議，強化安全管控，成立安全專責單位、推動安全管理系統（SMS）、加強安全關鍵改善事項管考落實、修正ATP管理辦法、檢討車輛保養程序及強化司機員訓練等。

除制度面的檢討與改善之外，張政源說，如何善用現代科技來減少人為疏失以確保行車安全，也是台鐵局持續努力的目標之一，與中科院合作開發「限速備援系統」，就是其中一項，主要功能是讓ATP遭關閉後，列車速度被限制在60公里以下避免超速。另要感謝中科院不計成本，在預算不變之下，安裝總數由350套提升至400套，讓目前所有主力車型都能安裝限速備援系統。

張政源表示，台鐵去年重大事故及一般行車事故件數創下了歷年新低，今年1月至8月行車異常事件也較去年同期大幅降低，列車準點率與去年同期相比，也從89.84%大幅提升至94.21%。提供安全回家的路是台鐵局責無旁貸的責任，未來列車上均安裝限速備援系統後，讓人為疏失減到最少，對於維護行車安全將更有保障。

中科院長張忠誠表示，中科院是個國防科技發展重鎮，本務是國防科技，本案限速備援系統是基於社會責任、人民安全，在國防部長指示下，不計成本投入協助研發。國防部常務次長李宗孝表示，回想2年前在電視上面看到普悠瑪事件震驚國內外，行政院、交通部、台鐵局很快就找出問題，也要求盡速改進，國防部在接到部長指示不賺錢也要全力支援的指令，隨即全力投入將限速備援系統做出來，讓台鐵行車安全有三套保險（司機、ATP、限速備援系統）。

國家運輸安全委員會主任委員楊宏智表示，運安會也有技術能量，會協助共同檢視中科院做出來的成果，是可以符合大家的期待。交通部長林佳龍表示，現在限速備援系統已有一套在使用，又有400套將裝設，讓台鐵未來發展能有更好的設備與更安全的行車環境。

台鐵局機務處副處長鄭國璽表示，新裝設的限速備援系統，因為設備都有故障的可能，所以還是可以人為關閉，不過後續會訂定相關使用上的SOP，並於開關上加上鉛封，只要有司機員私自關閉，後續馬上就能發現。限速備援系統運作是在ATP未正常運作的情況下，就會自動啟動，只要時速超過60公里就會自動緊軔（煞車）並切斷動力讓列車停止，後續司機員需把電門拉到0後才能重新加速，但最高仍不得超過時速60公里。另外，限速備援系統測試至今都沒出現故障異常，設計時有要求至少能使用15000小時，故障修復後須確保15000小時不能再故障。

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